Moreno: “Al Presidente no le molesta que se disgregue la Argentina”

Guillermo Moreno, ex secretario de Comunicaciones y Comercio Interior de la Nación durante 2003 y 2013, estuvo en Pergamino en el Sindicato Mecánicos y Afines del Transporte Automotor de la República Argentina y habló con Democracia de diferentes temas políticos y actualidad social.

Consideró que la actual situación “es delicada”, con cinco provincias buscando unirse, y dijo que Javier Milei “es un Presidente anarquista”. También dijo que la incertidumbre y el malestar económico generan consecuencias preocupantes con graves implicaciones para el país.

-En alguna entrevista comentó que por las noches le cuesta dormir debido a la situación del país…

-Es cierto. La última vez que me había pasado esto fue en el 2001. Estamos en una situación muy delicada. Cinco provincias que firmaron un comunicado diciendo “las provincias unidas del sur”. No sabemos si se refieren a las viejas provincias unidas del sur, que después dio la idea de esta Argentina que tenemos, o son las provincias unidas del sur separadas de la Argentina con un presidente que es anarquista. Y al ser anarquista no le dificulta que la Argentina desaparezca. Nosotros conocimos a algunos anarquistas a fin del Siglo XIX o principio del XX. Eran debates teóricos que teníamos, pero nunca pensamos que iba a haber un Presidente anarquista.

-¿Puede decirse que considera que Milei es un anarquista del Siglo XXI?

-Es distinto a aquellos anarquistas. Diría que es anarcocapitalista porque da la vida por la propiedad privada como él mismo lo dijo. Es creyente. No es agnóstico, pero en el fondo no creen en los pueblos, no creen en los países, no creen en las fronteras, no creen en la razón de Estado. Al presidente no le molesta que se disgregue la Argentina, porque de base es un anarquista. Y entonces estamos en un problema.

-¿Se considera en la vereda opuesta?

-Para los patriotas que nos disuelvan la Argentina es un problema. Nos quedamos sin algo que fue fundacional a nuestra vida que es este país. Y se da la paradoja de que Milei preside un Estado, cuando en realidad él no cree en el Estado.

La verdad que es sorprendente lo que pasó. Culpa de esto también lo tiene el gobierno anterior cuando salió a explicar que Milei era Martínez de Hoz cuando no lo era. Entonces los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas lo votaron. La Función de Seguridad también y la tropa lo acompañó.

-Pero no ganó sólo con los votos de ese sector de la sociedad…

-Es un problema, porque Milei gana también con votos de trabajadores de la clase media. Pero nadie le explicó que era un anarquista. Él lo decía, pero nadie entendía lo que era. Bueno, esto es el anarquismo. No creer en las instituciones, no creer en la democracia, porque no creen en los gobiernos. Y la democracia es una forma de gobierno, pero los anarquistas como Milei no creen en ellos. Es un desorden que tenemos y hay que ordenarlo.

-Varias veces ha dicho que el gobierno está acabado...

-El sistema capitalista sin inversión no funciona. Esto está técnicamente terminado. Para eso vino el Fondo Monetario la semana pasada, para ordenar esto, pero la única manera de salir a flote es con producción y trabajo. Es muy difícil pensar que vas a resolver la economía argentina vendiendo menos, que fue lo que dijo el Presidente de espaldas al Congreso en el inició su mandato. Vamos camino a una depresión económica sin precedentes.

-¿Vio alguna vez una situación similar?

-Pasé el 82, el 89 y el 2001. Nunca vi esto. Es ridículo lo que está pasando. Y cuidado, porque si las empresas grandes bajan sus ventas empiezan a teclear.

-¿A qué atribuye que el mercado financiero todavía siga defendiendo las políticas de Milei?

-Es el vector especulativo-científico. El mercado que menciona no es exactamente el financiero, es el mercado especulativo.

-¿Cómo hace el peronismo para recuperar su electorado?

- Hay que preguntarse si perdió el peronismo. Al menos Moreno te tiene que decir que no. Porque la que perdió es la socialdemocracia encabezada por Alberto (Fernández). Él dijo que era socialdemócrata y yo, cuando Cristina lo eligió, dije: “Miren que este muchacho es socialdemócrata”. Lo conozco hace 30 años. Alberto es mucho más parecido a Raúl Alfonsín que a Juan Perón.