¿Quién va a pagar el costo del ajuste?

Hace unos días, el Presidente dio a conocer el DNU denominado ómnibus por la cantidad de reformas que introduce para cambiar el paradigma de la Argentina. Dentro de los innumerables cambios proyectados, muchos de ellos van a afectar el bolsillo de todos los argentinos. Entonces, me parece que el Presidente debería, en poco tiempo, informarnos a todos nosotros si va a cumplir con su compromiso de que el 70% del mismo sería soportado por la casta política y, el resto, por todos los demás argentinos.

Tengo la sensación de que ese compromiso no va a ser cumplido, los ajustes que se avecinan para estos próximos meses van a caer como un verdadero mazazo sobre la clase media y sobre el segmento de la población con empleo informal y ni que hablar de los jubilados. No veo cómo el gobierno va a atenuar el impacto de este ajuste en estas clases sociales.

El DNU, de más de 350 artículos, avanza sobre todos los ámbitos de la economía y ya ha generado un rechazo en muchos sectores que se ven afectados por los cambios ¿Será esta metodología elegida por el Gobierno la más adecuada para la instancia en que se encuentran los argentinos? El tiempo lo dirá, de lo que sí estoy seguro es que va a ser muy doloroso para gran parte de todos nosotros, sobre todo en este primer semestre del año.

Creo que el gobierno, a mi criterio, debería haber separado aquellas medidas urgentes, como controlar el déficit fiscal, ajustar la estructura del Estado, reordenar a las empresas del Estado, normalizar las tarifas públicas y reducir progresivamente la inflación, y luego atacar las otras medidas, que tengan que ver con la desregulación de la economía. No obstante, debo decir que, en una economía como la nuestra, no todo puede dejarse en manos del mercado y en algunos casos es necesaria la presencia del Estado para regular algunas situaciones que, de no hacerlo, se afectaría a los más necesitados. No podemos nosotros compararnos con gobiernos de países con muchos siglos sobre sus espaldas y con valores culturales muy distintos a los nuestros. La libertad absoluta no puede ser aplicada, el Estado debe estar presente en aquellos mercados donde los desequilibrios son evidentes.

Habrá que recorrer un largo camino para que la Argentina encuentre la salida a esta decadencia que hoy nos castiga, por errores propios, y que nadie se haga el desentendido, hubo gobiernos que cometieron errores muy graves y ahora pagamos las consecuencias, que cada uno asuma sus propios errores de lo que hoy nos pasa, cada uno sabrá el grado de responsabilidad que le cabe, seguramente la gran mayoría de los que no actuaron en política estarán libres de culpa y cargo.

Aldo García López

DNI 4974484