El 92,5% reconoció que compra menos carne por el incremento en los precios

La gran mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social X, admitió que consume menos carne por los incrementos de las últimas semanas.

De hecho, ante la pregunta: “¿Compra menos carne por la suba de precios?”, el 92,5 por ciento respondió que “sí”, mientras que, en la vereda de enfrente, solo el 7,5 por ciento contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 94 lectores.

El precio de la hacienda

Los valores de la hacienda cayeron, en promedio, entre el 23% y 25% en el Mercado Agroganadero de Cañuelas (MAG), ante una baja en la demanda, y se espera que la merma en los precios se traslade al mostrador tras las celebraciones de Navidad y Año Nuevo, estimaron en el sector.

De esta manera, el precio del novillo retrocedió un 23% en la plaza concentradora al pasar de $1.852 a $1.428 el kilo vivo, mientras que en las categorías del consumo, como lo son el novillito, la reducción fue del 25%, equivalente a $423, al caer de $1.909 a $1.436.

En el transcurso de las últimas semanas, el precio del kilo vivo tuvo aumentos de hasta el 40%, lo que llevó que el precio de los diferentes cortes en góndola se ubicase en un rango de entre $5.000 y $9.000 por kilo.

Para el presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (Camya), Leonardo Rafael, "la baja es lógica", ya que es "un momento donde no hay poder adquisitivo que responda".

"Era lógico que el mostrador iba a resistir. Nuestra actividad es tan transparente que cuando hay demanda con una oferta sostenida se produce una paridad para manejarse y cuando hay un altibajo, que puede ser por más demanda o por faltante por lluvias, se ajustan los valores y después vuelve al nivel que tiene que estar", agregó.

Según Rafael, "nosotros lo veíamos venir, cuestión por la cual trabajamos con stock ajustado para no salir perjudicados. Pero a muchos colegas este coletazo les pega. Esta disparidad de precios, con las altas y bajas como los hemos tenido en estos últimos tres meses, hace que sea muy difícil trabajar".

Respecto a su correlato en góndola, el dirigente empresario consideró que podría verse después de las fiestas.

"La suba o la baja va a depender del mostrador. Empezarán las ofertas, como se vio en otros momentos, y después comenzará a retroceder para lograr tener el estímulo de mover kilos -explicó-. Nuestra actividad se basa en el movimiento de mercadería y se trabaja con márgenes muy chicos. Así que entiendo que debería bajar posterior a las fiestas porque hoy los stocks están armados con los valores que estaban en el mercado".

De hecho, el secretario de Bioeconomía, Fernando Vilella, dijo hoy por la mañana que la carne está "en un momento de muy altos precios por una suma de circunstancias", pero remarcó que "ninguna" de ellas está "vinculada con las medidas que recientemente se tomaron".

"El precio que está hoy es un precio que difícilmente se sostenga. Me da la impresión que (la disminución de) el poder adquisitivo va a hacer que se deprima la demanda y esa depresión afectará los precios", estimó.

Vilella recordó que la carne es uno de los sectores que, en el proyecto de ley que se enviará al Congreso, tendrá un aumento de retenciones, en este caso, del 8% al 15%, lo cual "va a favor de menores costos hacia el (mercado) interior".

Subieron las exportaciones

Las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron en noviembre las 57,5 mil toneladas, por US$ 215,4 millones, con subas de 16,8% en volumen y 16% en valor respecto de octubre, informó hoy el Consorcio de Exportadores (ABC, por sus siglas en inglés).

Con relación a noviembre de 2022, los volúmenes exportados resultan 0,8% superiores; mientras que el valor obtenido fue 10% inferior, agregó la entidad en su informe mensual.

En los primeros once meses del año las ventas al exterior de carne bovina refrigerada y congelada se ubicaron 619 mil toneladas por US$ 2.541,3 millones, 5,9% superiores en volumen y 22,2% inferiores en valor con relación a los primeros once meses de 2022.

En tanto, el precio promedio de exportación de carne bovina refrigerada y congelada en noviembre fue de US$ 3.743 por tonelada, valor 0,7% inferior al obtenido en octubre último; y 10,7% más bajo que el precio medio de noviembre de 2022, que había sido de US$ 4.189 por tonelada.