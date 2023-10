El dólar, otra vez como resguardo de valor

Hace ya algunos días, el dólar blue superó los $800 por primera vez, como consecuencia de que los argentinos que tienen alguna posibilidad de ahorro ven al dólar como una manera de resguardar sus ahorros ante una inflación galopante, que nos ubica cerca de la hiperinflación, que se ve como una posibilidad cercana, teniendo en cuenta las últimas medidas tomadas por el ministerio de Economía, como son el festival de bonos, la eliminación del impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, los préstamos de Anses con tasas subsidiadas, la devolución del IVA para las compras con tarjetas de débito, la eliminación de retenciones al sector lácteo, etc.

Todas estas medidas, algunas correctas, están siendo tomadas en un contexto de una elección nacional con características muy especiales, ya que el resultado de las mismas es muy incierto y el Gobierno ve su derrota como una posibilidad cierta, por lo que está tomando estas medidas -como dice el dicho popular- como “manotazo de ahogado”. El problema es que, en este contexto, estas medidas pueden generar un proceso hiperinflacionario, con consecuencias impredecibles.

Seguramente, el ministro sabe que todos aquellos que tienen alguna posibilidad de ahorro, como son aquellos empleados de algunas empresas del Estado, con salarios cercanos al millón de pesos, como son los de Aerolíneas Argentinas, YPF, Banco Nación, Banco Provincia u organismos del Estado como Anses, PAMI, AFIP, entre otros, apenas reciben estos ingresos extras van rápidamente a comprar dólares generando una corrida alcista que no se sabe cuándo termina, por eso digo que estamos a las puertas de una crisis nunca vista, que la irresponsabilidad de estos funcionarios nos van a dejar como legado.

Con un Banco Central quebrado, empresas del Estado con déficits galopantes, una inflación descontrolada, índices de pobreza inéditos, un dólar que no tiene techo, la verdad que resulta muy difícil poder tener una expectativa futura que nos permita visualizar una luz de esperanza, eso claramente se ve reflejado en los resultados de las PASO y en la incertidumbre sobre qué fuerza política dirigirá los destinos del país el próximo diez de diciembre.

Esta semana, el dólar blue ya superó los $1000 y el Gobierno no reacciona. Y todavía faltan 10 días para las elecciones, ¿qué pasará si el peronismo es derrotado y no entra en el ballotage? La verdad que no me atrevo a pronosticar lo que pueda pasar, pero sí estoy seguro de que nada de lo que ocurra será bueno para todos nosotros.

Aldo García López

DNI 4974484