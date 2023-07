En nuestra ciudad habita un grupo selecto de comercios y empresas que tienen sobre sus espaldas más de 30 años de historia. Un dato que en apariencia puede representar una fortaleza, muchas veces se transforma en amenaza. En la columna de hoy, la trayectoria: ¿capital o riesgo?

Hoy las marcas más reconocidas de Junín, es decir, aquellas que se instalaron en nuestra memoria mucho más por permanencia que por acción, ya no están solas. Fueron rodeadas por opciones que tienen la posibilidad de moverse con velocidad. Estructuras familiares livianas, liderazgos en manos de nuevas generaciones y otras cuestiones favorecen esta nueva característica competitiva.

Independientemente de cuál sea el rubro, observo una crisis de identidad de las empresas tradicionales, quienes oscilan entre seguir la tendencia y aplicar cirugía mayor o quedarse como están exhibiendo esas arrugas que transmiten experiencia. En este sentido, la pericia del profesional debe ser la que oriente las decisiones encontrando un punto de equilibrio.

La metáfora quirúrgica me sirve para graficar la situación. Así en los comercios como con las personas, quienes asisten al consultorio para hacerse uno, dos, tres, cuatro; tantos retoques que, en suma, van desdibujando su identidad. Un límite que el cirujano se debe establecer con claridad y personalidad, aun a riesgo de perder el paciente.

Norma, ¿sos vos? Seguramente a algunas de mis queridas lectoras les pase, cuando llega una amiga a la mesa de burako y notan que de tanto “retoque” ha perdido sus rasgos esenciales. Una sonrisa, una mueca, esos gestos esenciales que se esconden detrás de tanto relleno o estiradas.

En los comercios, el desafío es cuidar el capital que otorga la historia, interpretar cuáles son los factores que aportan un diferencial a proteger. Atributos a resaltar y cuestiones a modificar. No me refiero solo a la marca gráfica. Renovarse no es rediseñar el logo y la cartelería, se trata de algo más profundo e implica la revisión del modelo de negocio integrado por producto, servicio y construcción de valor agregado.

Los rasgos personales así como los identificadores visuales de los comercios reflejan un momento de la vida. Alquien que esconde su edad pierde identidad y transmite inseguridad, una crisis que se nota y genera dudas. Así mismo, quien no se adapta a los tiempos se presenta como quien no interpreta el paso del tiempo y la necesidad de aggiornarse. El punto intermedio es la pericia para “leer” el contexto competitivo y desarrollar esos ajustes que contienen la historia y construyen vigencia. Pasado, presente y futuro, todo debe mantenerse en un mismo nivel.

Norma, ¡qué bien estás!.