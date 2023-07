Riego al campo, ¿alguien se hace cargo?

Veo con sorpresa hoy en el diario, que los productores agropecuarios locales hacen mención a las pérdidas y el endeudamiento que les ha provocado la sequía a los productores y que necesitan la ayuda del gobierno provincial y nacional para salir de la coyuntura, pero no se dice una palabra sobre instalar en la agenda de todos, gobierno y productores, el tema del riego artificial como una alternativa para buscar una solución a este flagelo.

Esta semana nos estuvo visitando un candidato a presidente por Juntos por el Cambio, el Horacio Rodríguez Larreta, y tuve la oportunidad de preguntarle sobre este tema y aunque me prestó atención y estaba al tanto del problema, no me pareció que estuviera en la agenda de los temas a considerar en el corto plazo.

Esto también pasa con los otros candidatos, lo que me lleva a pensar que no es un tema instalado en los programas de los partidos políticos, entonces me pregunto si los argentinos seguiremos siempre corriendo detrás de los acontecimientos ¿No sería mejor planificar con tiempo lo que pueda pasar y actuar en consecuencia?

El tema de la sequía es un problema grave, que debe ser instalado en la agenda de cualquier programa económico de gobierno, porque los cambios climáticos que se están produciendo van a provocar nuevas sequias en los próximos años y, como ya lo dije en una nota anterior, si los actores que se ven afectados por este problema no toman consciencia de la gravedad de este flagelo, seguiremos soportando crisis como la que ocurrió y peor aún.

La planificación con anticipación de los problemas nos permite tomar decisiones más acertadas siempre, entonces me pregunto por qué somos así, cuál es la razón que nos impide planificar con antelación estos fenómenos climáticos que ya somos conscientes que van a ocurrir.

Y, la verdad, me cuesta encontrar una explicación, será que los argentinos somos el fiel reflejo del dicho popular que todo “lo atamos con alambre”.

En este tema tampoco se necesita ser demasiado creativo, copiemos lo que ya han hecho otros países, como es el caso de Israel, que de ser un país semiárido pasó a ser un productor cerealero, gracias al riego artificial. Soy consciente de que nuestro país es mucho más extenso que Israel, pero tenemos que lograr minimizar este problema, ya que, sino seguiremos perdiendo divisas, como ha ocurrido ahora. Y, como estamos, no creo que sea el mejor camino.

Aldo García López

DNI 4974484