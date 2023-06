¿Quién frena esta inflación?

La inflación de abril pasado fue del 8,4% y la verdad que sorprendió a muchos, ya que se esperaba que sea un poco más baja. De todos modos, es muy preocupante que continuemos en porcentajes tan elevados, que nos acercan peligrosamente a una hiperinflación tan temida.

En este escenario, ¿qué puede hacer el Gobierno para contener esta situación? Muy poco, el desgaste a esta altura es muy grande y como ya lo he dicho, en economía, si no se tiene un gobierno fuerte y cohesionado, no hay política económica que tenga éxito.

Y lo más grave es que esta crisis se produce mucho antes de lo previsto, entonces yo me pregunto ¿cómo llegaremos a las PASO en agosto y luego a las elecciones de octubre?

Nos esperan muchas turbulencias hasta entonces y ni les cuento si no se llega a un acuerdo con el FMI, ya que vence un tramo de la deuda y en el Banco Central los dólares brillan por su ausencia. Esto obligaría al Gobierno a devaluar el peso, hecho que provocaría una inflación aún mayor. Roguemos entonces que esto no ocurra, ya que sería una situación incontrolable para el gobierno.

Aclaro que la ayuda del FMI no está resuelta si el gobierno no aplica una devaluación del peso. Además, estas tasas de inflación han llevado a que en el mercado se produzca lo que se denomina trabajar a precio abierto, o sea que un proveedor entrega la mercadería en confianza y recién se sabe cuánto cuesta en el momento de pagar o cuando se estabiliza el tipo de cambio.

Podemos decir entonces que hoy no hay precios ciertos de las cosas, situación que provoca que las empresas vendan lo indispensable para cubrir sus gastos y de esa forma cubrirse contra la inflación, manteniendo sus stocks, ya que no saben cuál será el precio en el momento de la reposición de los insumos que necesitan para volver a fabricar. Y ni les cuento los que dependen de insumos importados, con un dólar descontrolado.

Massa anunció algunas medidas económicas para controlar estos niveles de inflación, pero él sabe que será muy difícil que tengan éxito si la situación política no se resuelve. Este gobierno ya no tiene tiempo y lo mejor que puede hacer es que tome medidas que no agraven la situación en la que ya estamos, sobre todo lograr un nuevo acuerdo con el FMI para lograr el ingreso de u$s 10 mil millones para afrontar los compromisos que se vienen.

Una de las medidas tomadas por Massa es la importación de alimentos para controlar la inflación, algo incomprensible en un país agroexportador. Ya los mercados respondieron cuando el dólar paralelo subió nueve pesos. Está claro que ya nadie confía en este gobierno.

Aldo García López

DNI 4974484