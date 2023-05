Sobran recursos, falta gestión

Esta semana el Concejo Deliberante votará la aprobación de la rendición de cuentas del año 2022. Y deberá hacerlo solo con los votos de los concejales oficialistas, puesto que, con muy buen criterio, el bloque del Frente de Todos no aprueba el proyecto.

El intendente Petrecca ha contado el año pasado con más fondos de los que empleó para desarrollar su pobre gestión. Ha dispuesto partidas más que suficientes para tener una ciudad limpia, transitable, con servicios de calidad, con conectividad óptima para todos sus habitantes.

Sin embargo, apenas se aleja uno unas cuadras del radio céntrico, empieza el abandono. Calles que parecen haber sido bombardeadas a las que no se acerca nadie del municipio ni para constatar su estado. Calles a oscuras o a media luz por la sola falta de luminarias. Centros de atención primaria de la salud con atención reducida o inexistente que terminan sobrecargando la atención del hospital con consultas de baja complejidad.

Colegios que siguen con deficiencias edilicias a pesar de que la provincia remite los fondos necesarios para su reparación.

Veinticinco viviendas que eran cincuenta y cuya edificación avanza a paso de tortuga. La terminal, la bicisenda, inconclusas. Y podríamos seguir con una lista larga de falencias que hacen que la vida de nuestros vecinos sea cada vez un poquito más complicada.

Mientras tanto, el intendente ahorra plata del presupuesto en plazo fijo, sin que se entienda cómo eso beneficiaría a los vecinos comunes de Junín.

Solo en concepto de Seguridad, el municipio recaudó con la tasa complementaria más de setenta millones de pesos por encima de lo que usó para cuidar a los juninenses. Y no creo que nadie esté conforme con las condiciones de seguridad en que vivimos.

No se entiende. Y no debe aceptarse. Ni una sola necesidad de los ciudadanos de Junín debe ser postergada mientras el intendente cuenta con los recursos para dar respuesta. El presupuesto está para ser ejecutado y la gestión pública debe servir únicamente para llevar soluciones a los contribuyentes. No nos conformemos con menos.

(*) Precandidato a intendente por el Frente de Todos.