¿Varios candidatos o una fórmula de unidad?: el interrogante del Frente de Todos por temor a quedar terceros.

Con los plazos electorales acortándose, dado que en siete semanas vencerá el periodo dispuesto para la presentación de listas de precandidatos, el oficialismo busca diagramar su estrategia electoral "lo más rápido posible", ante el temor de "quedar terceros cómodos" en las elecciones presidenciales y que el diputado libertario "siga creciendo".

En medio de los tironeos internos, las aspiraciones de las fuerzas que componen el Frente de Todos no encuentran una síntesis que conforme al colectivo de cara a los comicios, dado que un sector comulga con la idea de que el mecanismo de selección de los candidatos sean las PASO, mientras que otros siguen insistiendo con la posibilidad de "un candidato de unidad".

Como si las variables fueran pocas y la incertidumbre actual no alcanzara, en las últimas horas comenzó a circular el rumor de que la vicepresidenta Cristina Kirchner pudiera rever su posición de "no ser candidata a nada", algo que fuentes de la Casa Rosada consideraron "una operación muy peligrosa".

Desde el círculo íntimo del presidente Alberto Fernández plantearon a Noticias Argentinas que la estrategia de posicionar a la titular del Senado como posible candidata se parece más a "una expresión de deseo" que una posibilidad concreta y anticiparon que "las definiciones llegarán después del 16 de mayo", día en el que se realizará el Congreso Nacional del Partido Justicialista en el estadio de Ferro.

Mientras un sector del kirchnerismo sigue impulsando la idea de que el candidato oficialista sea elegido a dedo por la Vicepresidenta, desde la Casa de Gobierno cuestionan la iniciativa y recuerdan que en 2015 el peronismo "fue a una elección donde el candidato era el proyecto y le fue mal".

"¿Qué es eso de candidato único? Es de partido stalinista. Es un infantilismo que demuestra el grado donde estamos", argumentaron.

En ese contexto, un dirigente de la mesa chica del Presidente consideró que el mandatario "perdió la oportunidad de apoyar a un candidato cuando comunicó su decisión" de no ir en búsqueda de un segundo mandato y afirmó que "Alberto insiste con las PASO".

"Es la fórmula la que genera consenso, no al revés", argumentaron desde Balcarce 50, desterrando el mito de que el Frente pueda decir por acuerdo quién encabece la boleta, aunque reconocieron que en otro momento Cristina Kirchner contaba con el aval de todos los actores del espacio para bendecir a un

dirigente, pero se trata de "otro contexto".

Respecto de la posibilidad de que la Vicepresidenta decida apoyar abiertamente una candidatura del ministro de Economía, Sergio Massa, desde el entorno presidencial razonaron: "No será lo mismo que con Alberto. Cristina va a tener que explicarlo mucho si lo quiere de candidato".



Al respecto, desde el massismo se animan a posicionar al titular del Palacio de Hacienda como "el mejor candidato que puede tener el Frente", pero aclaran que "todo depende de la juga política de Cristina".

"Si ella decide ser candidata se termina la discusión, pero si cree que es el tiempo de Sergio hay que ver si se produce el consenso. Con el visto bueno Cristina no es necesario un desgaste en las PASO", explicaron fuentes del Frente Renovador, cuyo espacio define por estas horas una fecha para realizar un congreso partidario en el que acordarán la estrategia electoral.

Desde el kirchnerismo apoyan la gestión del tigrense y hasta ven con buenos ojos que pueda encabezar la boleta del oficialismo, aunque "se mantiene más viva que nunca la posibilidad de que Cristina decida ser candidata".

"Hay una doble crisis del Frente de Todos: la económica, marcada por la corrida del dólar, y la generada por la indefinición de Cristina", analizaron ante NA desde el núcleo del espacio que comanda la ex presidenta.

En las tropas cristinistas esperan con gran expectativa una definición de "la jefa" y dejan la puerta abierta a una posible candidatura de Cristina Kirchner: "La indefinición es tramposa. Si no es la candidata debería decir quién sí lo es, pero si aún no lo dice...Su baja no es contundente".

"La situación económica es mala y está empeorando. Si Cristina no es candidata podemos salir terceros cómodos. El escenario es catastrófico", alertan desde las usinas kirchneristas, quienes afirman que "si la crisis se agudiza es un factor que la obliga a presentarse".

Con una marcada crisis económica y política, atribuida al "desprestigio" de Alberto Fernández por el "nivel de cachivachismo" con el que gestionó, el kirchnerismo reconoce que "el escenario es malo" y que con los datos económicos es muy complejo el futuro electoral del oficialismo. "Son candidaturas a la derrota. Cristina puede ganar, todavía puede ganar. Cuanto peor está la situación, la única es CFK", argumentan.

De esta manera, las próximas semanas serán fundamentales para la contienda electoral que deberá encarar el Frente de Todos, marcando como "Día D" el 25 de mayo, aunque consideran que Cristina puede dar definiciones antes, ya que sabe que "no tomar definiciones tiene resultados".