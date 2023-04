¿Hacia dónde vamos?

Hace unos días, el Banco Mundial publicó un informe en el cual redujo el crecimiento del PBI para este año de la Argentina al 0%, mientras que en un informe anterior había pronosticado un 2,8%, cifras que dan cuenta de la crisis que estamos soportando los argentinos, porque no solo sufrimos la inflación galopante, que erosiona todos los meses los ingresos, sino que ahora también soportamos un dólar paralelo descontrolado, que paraliza la comercialización de productos, ya que hoy nadie sabe a qué precio tiene que vender lo que tiene.

Pensaba que esto recién se podía dar en agosto, cuando en las PASO se produjera la derrota del oficialismo, como se presume que puede pasar, pero me equivoqué, la crisis es tan profunda que los tiempos se están acelerando y lo peor es que el Gobierno ha entrado en una parálisis que agrava la situación. Entonces me pregunto hasta cuándo soportaremos esta situación de incertidumbre que no nos deja vivir.

Estamos peligrosamente entrando en la estanflación, que en economía significa tener inflación con recesión. Tendremos un año con recesión y con una inflación muy alta y esto no puede sostenerse mucho más en el tiempo, por lo que me parece que el Gobierno debería consensuar con la oposición un plan de emergencia para poder llegar a las elecciones con ciertos indicadores estabilizados, esto sería una medida que hablaría muy bien del oficialismo y de la oposición, para que el país no llegue al punto de caer al precipicio.

Es obvio que la situación política no ayuda en lo más mínimo, el oficialismo todavía no tiene un candidato definido y ante la renuncia de Fernández no hay una figura que surja con claridad. Por otro lado, la oposición, salvo Milei, tampoco tiene un candidato que surja con nitidez. Esto claramente oscurece el ambiente y da pie a estas corridas hacia el dólar por temor a lo que vendrá.

En estos días, recibí una entrevista de un periodista argentino a un funcionario del FMI y ante una pregunta de hacia dónde va la Argentina, la respuesta fue “la Argentina está al borde del precipicio y con elevadas chances de que un ventarrón la haga caer al vacío. Si esto ocurre, no hay que responsabilizar al viento, sino a quienes la llevaron hasta el borde”.

Aldo García López

DNI 4974484