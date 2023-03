Hace muchos años un maestro me dijo que lo nuestro era circular, que todo terminaba volviendo al mismo lugar, más simple, más sano. Fue una respuesta a mi preocupación por el rumbo que tomaba la profesión, un momento que tenía mucho más que ver con “atrapar clientes” y ganar premios por “publicidades graciosas” que con trabajar honestamente para el crecimiento de los negocios de quienes confían en el Marketing.

El retoque de photoshop, los fondos ideales, la sobre-promesa y una perfección que de tan perfecta no solo es insoportable, sino también de mal gusto y poco creíble. Promesas de éxito, felicidad a partir del consumo, engaño, manipulación y otras cosas que van quedando en el pasado.

Luego de algunos años de esta tendencia estamos regresando a la honestidad, a mostrarnos tal cual somos. Un fenómeno que no solo observo en las empresas sino en las personas, porque a fin de cuentas todos buscamos ser creíbles o queribles, que en un punto es lo mismo.

Entiendo que en un mundo tan saturado de “falsas promesas”, si, como la canción, decir la verdad comienza a ser gran negocio ¿Por qué? Porque hoy es un diferencial, ser llano, sincero, simple y por eso se vuelve a poner de moda. Porque una marca que no esconde defectos es una empresa que trabaja para mejorar y una pancita que asoma pertenece a alguien que al menos disfruta de cosas ricas.

La honestidad como valor principal

Seguramente no lo vamos a observar en los avisos pero es un paradigma que de a poco emerge. Acaso no podemos pedirle a los publicistas que de un día para otro tiren bajo todas las técnicas y se vuelvan antipáticos ¿se imaginan frases como estas? “No sabemos si te vamos a resolver tu problema de calvicie pero lo vamos a intentar, llamanos!”. Otra opción: “Vamos a ayudarte a bajar de peso y lo vamos a lograr pero vos tenés que cerrar la boca un poco hermanos, esperanos tu consulta!”. No, no funciona así. De todas formas, lentamente notaremos que los programas “berretas” de medianoche irán perdiendo terreno. De a poco, se volverá a trabajar sobre atributos reales, con coherencia entre lo que se dice, lo que se es, y lo que se hace.

Las marcas honestas serán las que van a lograr un vinculo real y duradero con las personas. Ojalá suceda como lo veo, no solo en el marketing, sino en otras cosas importantes de este año electoral. Honestidad, brutal!.