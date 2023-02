Impulsan la restauración del monumento a los caídos en la Primera Guerra Mundial que partieron de Junín

El cine últimamente se ha ocupado de la Primera Guerra Mundial. Películas como “1917” y el reciente remake de “Sin novedad en el frente” han puesto nuevamente en la consideración pública lo sangrienta de aquella, el sinsentido de una conflagración que terminó con el romanticismo, si es que lo había, de la guerra e inauguró su etapa industrial y de las tecnologías al servicio de la muerte.

Si bien la República Argentina fue neutral, los inmigrantes y sus hijos tuvieron el llamado de sus madres patrias e intervinieron en el conflicto. Junín no fue ajeno a ello y varios de sus vecinos partieron para no volver. Y así como en el Cementerio Central existe un monumento recordando a los italianos con origen en Junín que murieron en la contienda, existía otro monumento erigido por los británicos recordando a los suyos en la antigua “Plaza Británica”.

Esta no era ni más ni menos que la actual plaza “Ferrocarriles Argentinos” que se encuentra delimitada por las calles Gral. Paz, Pasaje La Porteña, Roque Sáenz Peña y Jorge Newbery, ocupando una manzana. Por el lateral NO se yergue la Estación del Ferrocarril y por el lateral SO se ubica el edificio de “Club Inglés”, actualmente “Alicia Moreau de Justo” de la Escuela de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Unnoba.

El 11 de noviembre de 1920, segundo aniversario del armisticio, haciendo coincidir el acto de la inauguración en Londres del Gran Cementerio a las víctimas caídas en la Primera Guerra Mundial, fue inaugurado el monumento erigido por la colectividad inglesa en homenaje a los que salieron de Junín para la contienda y murieron en la lucha. Ellos fueron: J. Bryans, E. W. Butler, A. J.Corley, S. H. Cripps, J. Donnelly, J. Gibson, A. P. Heard, J. M. Johnson, D. E. Langdon, F. Mardon y E.G.B. Millson.

El monumento está construido con granito de San Luis y la columna soportaba un globo simbolizando el llamamiento de la patria a sus hijos diseminados por el mundo entero. Al pie del monumento se había descubierto una placa con los nombres de los caídos. El acto de inauguración fue multitudinario y contó con la presencia, haciendo guardia de honor, del Mayor Velázquez, jefe del Distrito Militar y del Mayor Kendal, quien fue voluntario y alcanzó dicho grado en el campo de batalla, siendo condecorado por el Rey Jorge V.

En 1925, con motivo de la visita a la Argentina de Eduardo de Windsor, Príncipe de Gales (y posteriormente rey Eduardo VII) la “Plaza Británica” fue el escenario en donde rindió homenaje a los caídos frente al monumento.

La plaza había sido remodelada y liberada al uso público el 15 de mayo de 1948, con la nacionalización de los Ferrocarriles. Luego estuvo por años con la misma fisonomía sufriendo un permanente deterioro. La bola en la cúspide del monumento como así la placa de bronce con los nombres de los caídos fueron víctimas del vandalismo urbano.

Con la remodelación producida oportunamente no se tenían datos precisos sobre la placa y sus nombres, pero posteriores investigaciones historiográficas dieron con la probable lista de nombres de los homenajeados.

Ante la ausencia de aquella placa que conmemoraba a los caídos en la Primera Guerra y el estado general del monumento corresponde al Concejo Deliberante conforme el inc 3 del art. 27 del Dec Ley 5759/1958 peticionar por “la conservación de monumentos, paisajes y valores locales de interés tradicional, turístico e histórico.”

Concejo Deliberante

Por ello se ha propuesto desde el bloque de concejales del Frente de Todos solicitar al Departamento Ejecutivo se sirva restaurar aquel monumento con los caídos en la Primera Guerra Mundial recuperando los nombres de aquellos que partieron de Junín. En tal sentido y para llevarlo adelante se requiere se tome contacto con las entidades culturales, sociales y de preservación del patrimonio arquitectónico tanto de la ciudad como de la comunidad británica a los fines de verificar el listado de nombres y los antecedentes de construcción y restauración del citado monumento.

Las comisiones del cuerpo, antes de darle tratamiento, pidieron informes al Departamento Ejecutivo. Desde noviembre del año pasado que no hay respuesta.

Este lunes, recorrí con John Hunter, ex presidente de la Argentina British Community Council la “Plaza Ferrocarriles Argentinos”. John, con quien me une una relación de casi 10 años, es un entusiasta defensor del legado británico y ha sido un difusor en redes sociales del legado que existe en Junín.