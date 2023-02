Apagón estadístico en materia de seguridad

Para la toma de decisiones es imprescindible contar con información. Tener el dato, analizarlo, procesarlo y generar luego las políticas públicas que lleven a la solución del conflicto.

En materia de seguridad teníamos en Junín el Observatorio de Seguridad Ciudadana que recogía las experiencias de otras ciudades que habían implementado exitosamente este instrumento. Así se contaba con una fuente propia de recolección de datos, que se cruzaba y relacionaba con la proveniente de otras instituciones permitiendo un mapa certero de los hechos delictivos, su diagnóstico y consecuentemente era el insumo para la ejecución de las políticas necesarias para asignar los recursos para prevenir el delito.

Esta gestión municipal ha abandonado el Observatorio. No hay estadísticas propias. Estamos a ciegas y se toman decisiones en materia de seguridad de manera impulsiva, o por la tapa del diario, o por la denuncia de las redes o por indignación de los vecinos en grupos de WhatsApp.

De repente los medios nos informan de una serie de hechos gravísimos que ocurren en la ciudad. ¿Es que antes no sucedían? ¿O sucedían y no se los hacía públicos? ¿Cuál es el dato cierto? ¿Es acaso que hace unas semanas vivíamos en Suiza y hoy en la castigada Rosario? No lo sabemos, porque durante años se le negó al pueblo el conocerlo.

Gobernar es explicar y dar cuenta de los hechos. Necesitamos información clara, concreta, entendible y sostenida en el tiempo para poder diseñar las mejores estrategias. Solo así seremos una comunidad que progrese. Junín necesita planificación y profesionalismo.

Pablo Petraglia: Concejal del FDT de Junín.