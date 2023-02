Los jubilados, otra vez con bonos

Hace unos días, el ministerio de Economía informó sobre un nuevo bono para los jubilados que cobren hasta dos jubilaciones mínimas de $ 15.000, para los meses de marzo, abril y mayo, aclarando que este bono no se integra al haber jubilatorio, lo que indica que, a partir de junio, deja de percibirse salvo que el Gobierno resuelva seguir con esta metodología y constituya un nuevo bono, lo que seguramente hará, dada la proximidad de las elecciones.

Lo que a todas luces queda claro es que el Gobierno continúa realizando parches con estos bonos, ya que no van a formar parte del haber jubilatorio porque, si así fuera, tendría que incrementar todas las jubilaciones existentes, no solo las de los que cobran dos jubilaciones mínimas, lo que le provocaría un desfasaje mayor aún del que hoy tiene, ya que lo que se recauda de aportes de los trabajadores activos no alcanza a cubrir el pago de las jubilaciones actuales.

Esto se trata solo de un parche al sistema, ya que el bono no alcanza para cubrir los gastos de la gran mayoría de los jubilados, que alcanzaría un ingreso de poco más de $73.000, lejos de los $163.000 que se necesitarían para no estar debajo de la línea de pobreza.

Además, cabe señalar que aquellos que cobren más de $122.330 no reciben ninguna compensación, no obstante estar sus ingresos por debajo de la línea de pobreza. Suena un poco injusto esta discriminación que se está haciendo. Esto ocurre también porque la fórmula de movilidad que se utiliza no tiene una cláusula de garantía o compensación automática frente a la inflación.

En definitiva, podemos decir que otra vez se trata de hacer un emparche para mejorar algo a los que menos cobran, en detrimento de los que más cobran, con un claro sesgo inequitativo, que lo único que persigue es llegar a las próximas elecciones con algunos votos más. Lo que deben pensar todos los jubilados es que se está lejos de tener una jubilación digna y que estos bonos lo único que hacen es provocar desigualdades entre todos los jubilados. Me hace acordar el refrán que dice “que el hilo siempre se corta por lo mas delgado”.

Aldo García López

DNI 4974484