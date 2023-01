Ocho de cada diez votantes creen que el Gobierno "no" logrará bajar el dólar

Ocho de cada diez votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, consideraron que la disparada del dólar no tiene camino de retorno, al tiempo que expresaron su desconfianza en que el gobierna pueda hacer retroceder el precio de la divisa norteamericana.

De hecho, ante la pregunta: “¿Cree que el Gobierno logrará que baje el dólar?”, el 80,5 por ciento respondió que “no”, mientras que solo el 19,5 por ciento contestó que “sí”. En total, participaron del sondeo virtual de este diario 103 lectores.

Suben todos los tipos de cambio

En medio de renovadas dudas sobre la decisión de comprar bonos de la deuda adoptada por el ministro Sergio Massa, el dólar en sus diferentes tipos cerró la semana con subas.

El dólar blue cerró en alza a $375 en la punta vendedora, en una semana en la que alcanzó su récord histórico y los tipos de cambio financieros continuaron su racha alcista, según las principales cotizaciones del mercado cambiario.

El blue se ofreció a $372 en la punta compradora, mientras que en la venta quedó a $3 de su récord nominal de $378 del martes pasado.

La divisa marginal se recuperó de una baja en el comienzo de la rueda y la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubica en el 104,4%.

Los tipos de cambio financieros siguieron en alza y el Contado con Liquidación acumuló dos ruedas en aumento hasta los $361, con lo cual la brecha con el tipo de cambio oficial alcanzó el 98,4%.

El MEP o dólar bolsa subió hasta los $348 y el spread con la cotización oficial mayorista tocó el 90,3%.

Durante la semana el Banco Central (BCRA) totalizó ventas por US$ 143 millones y el acumulado del mes cae ahora a US$ 137 millones de compras netas, después de la rueda de este viernes en la que se desprendió de US$ 34 millones para atender la demanda en el mercado.

El dólar sin impuestos se ofreció a $190,62, según el promedio que surge de los principales bancos privados y en el Banco Nación subió 50 centavos y opera a $189,75.

El dólar Qatar gana 84 centavos y operó en el cierre a $381,24 para la venta y sigue por encima de la cotización de la divisa paralela.

El dólar turista o tarjeta se ofreció a $333,59 y el ahorro o solidario que incluye la carga impositiva cerró en $314,52.

El mayorista, que regula el BCRA, finalizó la rueda a $183,45 y en la semana subió $2,18, la corrección semanal más alta desde el final de diciembre pasado.

Nubarrones en la economía

La inflación se ubicará por encima del 5 por ciento en enero, impulsada por los precios del turismo, estimó el economista Fausto Spotorno.

"La inflación de enero nos está dando parecido a diciembre, pero creo que en algún momento va a empezar a recalentarse", señaló.

Dijo que los números que están viendo la llevan a que en el primer mes del año "puede dar 5% y algo, y atrás de eso hay una inflación núcleo manteniéndose en 5,5%, eso hay que tener como parámetro, el resto son variables como que baja la verdura o sube el turismo".

En declaraciones radicales, sostuvo que "es clave cuánta emisión monetaria va a haber este año y cuánto ruido generarán las elecciones".

Consideró que la "clave del año es el tema de las divisas. El año pasado tuviste la mitad de superávit comercial que 2021, no por las exportaciones agrícolas que fueron casi récord, sino por los aumentos de las importaciones de gas. Argentina siempre importa gas en invierno".

Explicó que la Argentina "tiene un ciclo de producción de gas que cubre la mayor parte del año, menos el invierno, la razón de eso es porque hay ciertas ineficiencias en el mercado. Si vos querés producir suficiente gas para cubrir todo tu invierno, te va a sobrar en el verano y por eso es que en verano se exporta a Chile y a otros lugares, pero para eso, tenés que hacer gasoductos para que se lo puedas mandar a alguien. El problema que tenés cuando producís más gas, tenés que hacer algo para exportarlo cuando no lo necesites".

Además, expresó que "por eso es que la Argentina en los últimos años se dedicaba a tener una producción mayormente para todo el año pero en el peor momento del invierno tenía que importar porque no tenía tanta capacidad de exportación de gas en el verano.

Estimó que "el nivel de actividad llegó a un techo que ya no lo podés pasar porque necesitás más importaciones de insumos. En el mejor escenario, va a estar tocando el techo del mismo nivel de actividad que el año pasado. El agro va a tener menos nivel de actividad por la sequía. Con lo cual, en promedio, vas a tener la economía más baja".