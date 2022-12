Este lunes, es el primer día del resto de nuestras vidas. Una aparente y engañosa motivación para cumplir las promesas que a las 00.00 hs del primer día del nuevo año lanzamos al aire. Como si el 2023 tuviera fuerza propia, la que no tuvo el 2022, ni el 2021. Tampoco en 2016 cuando juraste dejar el pucho. Miramos al cielo, tomamos aire y decimos ahora si! En la columna de hoy, más allá de las supersticiones, el cambio como único variable constante.

“No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” dice la frase que forma parte de una especia de “naturaleza muerta”, un lema que habita en fondos de pantalla, portada de agendas y algunas calcos ¿La realidad? Por lo general dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy, es simple. Siempre la estiramos un poquito más y las complicaciones aparecen de golpe.

Se apaga la llama del amor, crece la panza y ya no sos tan importante en tu tarea cotidiana. En la pareja, el trabajo o con la salud. No existe la quietud, en el tal caso, lo que se moverá es todo lo que está a tu alrededor, aunque no quieras verlo.

Las promesas de fin de año o cualquier otra referencia vinculada al calendario sirve solo para tapar y postergar una decisión que debe ser natural. Moverse, siempre moverse. Cambiar, incomodarse, cuidarse, mejorarse. No hay nada en la inacción, por el contrario genera una falsa sensación de “satus quo”.

“Yo veo al futuro repetir el pasado. Veo un museo de grandes novedades. Y el tiempo no para, no para. No para” reza el tema de Bersuit, una realidad que se impone. La “farsa” de la promesa cae por su propio peso, como la dieta express que se ajusta un tiempo determinado y luego naufraga por no estar arraigada como un hábito adquirido.

En la vida personal como en los negocios. Todos tendremos que cambiar para seguir estando vivos, porque si uno no toma la decisión, otros la tomarán por nosotros. El futuro es hoy, el 2023 ya empezó. Una combinación donde confluyen la mayoría de las promesas. Es tiempo de cumplirlas, de activar. Decile cuanto la/lo querés, baja unos kilos, deja el cigarrillo y busca la manera de crecer porque el único techo es el que vos mismo te fijas y el piso, siempre está cerca. No se trata de velocidad, solo de movimiento constante. Empezá hoy, ya es tiempo. Feliz año para todos!.