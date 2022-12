El mes perdido

Rosa y Loyola están tirando años de trabajo. En un mes dejaron todo a la deriva. La Seguridad depende de la secretaría de Seguridad, los vecinos están en sus manos. Hubo una cantidad de robos en una semana, dos abuelos molidos a palos y solo por nombrar algunos. Veinte patrulleros les dejó Berni, ¿qué hacen?.

Dejaron al vigi solo, no lo acompañan. Los jefes huelen sus pocas ganas. Duermen, cierran la secretaria a las 13. Les dejé una secretaría de pie, la convirtieron en un parque de diversiones ¡Caminen! ¡Hagan! Me costó fuerza, sacrificio y horas de sueño dar vuelta esta realidad, van a volcar la seguridad de los juninenses del todo. Honren el puesto que les dio el Intendente, lleven soluciones en vez de llevarle chismes, porque a eso se dedican, a aparentar que hacen. Caminen la noche para trabajar junto al vigi. En gran parte, por eso me fui, porque me cansé de verlos tibios, cómodos. Son dos paracaidistas, sobre todo vos, Rosa, siempre fuiste un dador de pésame.

Te pido respeto por el ciudadano que te paga un sueldo hace años. Cuando exigía por algo era porque sabía que estaban por volcar y se me reían, ¿qué, vos no dormiste? ¿qué, te levantaste para eso? En tonos burlescos y diciéndome “perdón, yo soy funcionario de lunes a viernes”. Les cuento que la gente me sigue llamando, yo me fui, pero no estoy muerto. Laburen, para eso se les paga funcionarios.

Miren a un mes cómo estamos, yo pateaba y cabeceaba, se les terminó muchachos, no están de vacaciones, frenen esto, se les va de las manos, estuvieron a un milímetro de un empleado muerto. Acompañen a la policía, trabajen con los fiscales, sumen y dejen de restar. Estoy muy amargado. Laburen.

Luis Chami: Ex secretario General de la Municipalidad de Junín.