Lionel Scaloni un ejemplo

Después del partido con México, Lionel Scaloni realizó una conferencia de prensa donde señaló con claridad que se trata solo de un partido de fútbol y que los argentinos debemos tomarlo, así como un juego donde no nos estamos jugando la vida y que no debemos dramatizarlo y que eso se trasmite a los jugadores que salen a la cancha pensando que si se pierde, al otro día sus familias y ellos mismos serán castigados por la derrota. Las palabras de Scaloni deben hacernos pensar que el fútbol es un juego y como tal tiene que ser utilizado, no debemos pensar que ganar o perder es una tragedia.

Al otro día, como dijo Scaloni sale el sol, y cada uno de nosotros volverá a sus responsabilidades. Con esto quiero realzar la figura de los jugadores y de Scaloni porque también ellos son seres pensantes que no obstante la fama y el dinero, tienen la capacidad de razonar y analizar porque en nuestro país están pasando cosas que nos angustian a todos y la mayoría de ellos están en otros países para conseguir un bienestar económico que en la Argentina no pueden conseguir.

Por eso, debemos tener muy en claro que sí la selección llegara a instancias finales de esta copa no será este un logro del Gobierno actual, como muchas veces se hizo, sino por el talento y el esfuerzo de los jugadores y el cuerpo técnico. En este sentido, recuerdo cuando se ganó la copa en 1986, cuando el presidente era Raúl Alfonsín, que no solo no concurrió a la final del torneo, sino que, cuando los jugadores salieron al balcón de la Casa Rosada, él no estuvo presente, todo un ejemplo, de no utilizar un evento deportivo con rédito político.

Debemos los argentinos tomar conciencia de los graves problemas que debemos solucionar, si pretendemos salir de esta crisis y que un campeonato de fútbol no va a lograr solucionarlos, vivamos con alegría un triunfo, pero pensemos que mañana otra vez sale el sol como dijo Scaloni.

El miércoles Argentina clasificó para la próxima ronda y calmó las aguas, pero no perdamos de vista lo que ya dijo Scaloni esto es un juego y como tal debe tomarse, no dramaticemos lo que ocurra, después del partido seguiremos teniendo los problemas que nos agobian todos los días, enfoquemos nuestros objetivos a ver qué podemos hacer cada uno de nosotros para mejorar esta realidad.

Aldo García López

DNI 4974484