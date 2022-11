La democracia está en deuda

En estos días un Senador de la Nación comentó en medios nacionales que la democracia estaba en deuda con los argentinos por la situación en que hoy estamos después de casi 40 años de gobiernos democráticos, y ante estas declaraciones el señor Presidente salió a contestarle que era una falta de respeto hacer esas declaraciones haciendo mención a los 30000 desaparecidos con la dictadura, y aquí creo que el Presidente desvía el comentario hecho por el Senador que se refiere concretamente a la calidad de vida de los argentinos y no a lo que ocurrió en el proceso militar.

Si nos centramos concretamente en este aspecto debemos con toda sinceridad decir que, los gobierno democráticos que hemos tenido no han podido mejorar en estos casi 40 años de democracia la calidad de vida de los argentinos, es más creo que hemos retrocedido gravemente, señalando solamente algunos de los indicadores actuales, como una inflación del 100 por ciento anual, más del 45 por ciento de pobres, con salarios y jubilaciones que no pueden alcanzar a la inflación, con una deuda externa impagable, con un Banco Central sin dólares, esto por solo señalar algunos indicadores económicos que nos están señalando la crisis que estamos viviendo, entonces, me pregunto que nos pasó en este tiempo para llegar a esta situación, cuáles fueron los errores que se cometieron para desembocar en esta crisis.

Lo que creo sinceramente es que los argentinos no hemos sabido elegir a nuestros representantes y eso nos ha llevado a esta situación de crisis casi terminal que estamos viviendo, creo que aquellos ciudadanos que no hemos vivido continuamente del estado no nos merecemos esto, será el año que viene la oportunidad de cambiar lo que nos pasa, se verá entonces una luz en el camino de la democracia para que pueda dejar de estar en deuda con todos nosotros.

Estará en manos del próximo gobierno poder salir de esta coyuntura que nos agobia y que incentiva a los jóvenes a buscar nuevos horizontes en otros países, los que estamos en nuestra última etapa de la vida solo nos queda pedir perdón por no haber podido utilizar la democracia como un instrumento para mejorar la vida de todos. Estará en nuestras manos y después a los que les toque gobernar cambiar esta realidad que hoy nos golpea y nos hace perder la esperanza de un país más justo.

Aldo García López

DNI: 4974484