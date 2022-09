Isabel II vs Manu Ginóbili

En el transcurso de la semana pasada se produjeron dos hechos importantes dentro del ámbito político y deportivo que me hicieron reflexionar un buen tiempo y pude establecer un paralelismo entre la muerte de la Reina Isabel II y la designación de Manu Ginóbili en el Salón de la Fama de la NBA, muchos se preguntaran qué tienen que ver ambos acontecimientos entre sí y mi sensación es que podemos sacar alguna conclusión comparando lo que pasa en Inglaterra y lo que pasa en la Argentina.

Para comenzar quiero señalar que he estado viendo los actos que le han organizado al sepelio de la Reina y me ha impactado la convocatoria de los ciudadanos ingleses, el orden, la conducta, la manera en que están despidiendo a una persona que por 69 años fue la Reina de Inglaterra y esto me impulsa a decir que veo el respeto que los ingleses tienen por sus instituciones, por mantener y conservar aquellos legados dejados por sus antepasados, ellos mantienen sus patrimonios históricos porque en definitiva son lo que han heredado y representan el acervo cultural de sus ancestros.

Aquí me traslado a nuestro país y comienzo a analizar lo que nos pasa a nosotros y veo que lamentablemente estamos en las antípodas, a título de ejemplo y viendo lo que pasa en nuestra ciudad vemos un Cine Teatro Italiano totalmente deteriorado, un edificio del Correo Argentino tirado abajo, una Alianza Francesa semi destruida, un Ex colegio Comercial totalmente deteriorado, por nombrar solo algunos casos, también el vandalismo que sufren algunos monumentos como el de hace algunos días en Vedia de un Ex Presidente, en este punto me pregunto será esto lo que nos enseñaron en el colegio, será esto lo que nos enseñaron nuestros padres, yo creo que no, pero entonces porque una buena parte de los argentinos cometen estas tropelías y en general pasan por la indiferencia de la mayoría, será que los castigos de la justicia llegan tarde y mal y como decía la letra de Discépolo “es lo mismo un burro que un gran profesor”. Aquí creo que está parte del problema en la Argentina, los castigos y las sanciones para los transgresores son muy leves y llegan tarde.

Ahora me pregunto si en la Argentina tenemos un Manu Ginóbili que es un ejemplo no solo como deportista por llegar a donde llegó, sino como persona. Tuve oportunidad de escuchar lo que dijo cuando recibió el premio, me di cuenta de su calidad humana, de sus valores, de su visión, de su familia, entonces me pregunto, hay muchas personas como Ginóbili en la Argentina, por lo tanto, digo no estamos en condiciones de comenzar a cambiar, de iniciar un proceso que nos permita encontrar consensos que logren salir de esta grieta que hoy nos separa y que podamos encontrar comunes denominadores.

Lo que pude ver en los actos organizados por el sepelio de la reina en Inglaterra viendo el orden, el respeto, la organización del evento, me hizo recordar el caos del sepelio de Maradona y hace pocos días la misa organizada en la Basílica de Luján donde vi dentro de la Iglesia a individuos con bombos cantando, la verdad yo no me siento identificado con estos ejemplos y creo que una gran mayoría de los argentinos pensamos lo mismo, por eso digo porque no hacemos sacar de nuestro interior los Ginóbili que están y que nos permitan volver a pensar en una Argentina como soñaron nuestros abuelos.

Aldo García López

DNI 4974484