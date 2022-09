¿Qué hubiese pasado hoy en la Argentina si esa bala salía?

La consejera escolar del Frente de Todos de General Pinto, Mónica Galbo, expresa: "No hay más margen para la violencia en democracia. Nos quieren hacer creer que los violentos somos nosotros mientras tiraban bolsas mortuorias identificadas con referentes nuestros para manifestarse, paseaban con guillotinas y carteles pidiendo muerte a los políticos, y nos quieren hacer creer que los violentos somos nosotros, que queremos victimizar a la Vicepresidenta, porque según ellos, el ataque fue un hecho aislado.

Desde donde yo lo veo, coincido con la diputada Victoria Montenegro, “Esto es un plan de odio. Y se va a llevar puesta a la política”. En nuestro país, desde hace unos años, se viene preparando este escenario, hubo actores políticos que pidieron balas, que pidieron pena de muerte, pero los violentos somos nosotros.

Es necesario resignificar la política, es preciso estar a la altura del momento histórico y no podemos dejar que nos gane la antipolítica o el mensaje de “desaparecer al otro”, no querer verlo, desear que desaparezca, el Peronismo debería desaparecer para ellos, y a esto el Peronismo responde con una marea humana que se abraza en la plaza. Leía los mensajes de repudio, si, repudio, pero… al otro día volvieron a lo mismo. Quienes crean que los mensajes de quienes tienen poder y responsabilidad política sumado a los medios, formadores de opinión, cargados de odios y acusaciones no tienen nada que ver con este episodio, creo que están equivocados.

Hay infinidad de ejemplos de cómo lo que se escucha y se lee sistemáticamente influye en las personas. Volvamos a la política, vuelvan a la política, hay que volver a debatir, a hablar de las cosas que pasan para poder construir un país mejor.

Hay que volver a discutir política, ideas, proyectos, no se puede dar un solo espacio más a la violencia y la antipolítica. Hay que ver al otro, hay que mirar a los otros, existen, y piensan distinto y si… Peronistas y Kirchneristas podemos no ser muy correctos con las formas y a veces podemos mostrarnos con excesiva pasión, ya lo decía Eva, pero no vamos a desaparecer, no van poder, vamos a seguir haciendo política, porque estoy convencida que es la herramienta transformadora de la realidad.

Esa bala no salió, el destino baraja las cartas, aunque las tengamos nosotros", completó Monica Galbo, consejera escolar del Frente de Todos del Distrito de General Pinto.