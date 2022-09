La oposición se abroquela y rechaza suspender las Paso en la Provincia

El oficialismo viene agitando a nivel nacional la posible suspensión de las elecciones Primarias para el año que viene. Se trata de una movida que, básicamente, podría complicar a la oposición que necesita que esa herramienta siga vigente para ordenar candidaturas y resolver sus disputas internas. El Frente de Todos podría, no sin sortear algunas complejas negociaciones, alcanzar el número en el Congreso para avanzar con la ley que se requiere.

Sin embargo, esa jugada oficial en caso de consagrarse, acaso quede renga. O que le falte una pieza sustancial y determinante para la estrategia que diseña el oficialismo: la provincia de Buenos Aires. En el principal distrito del país también funcionan las Paso, la herencia que allá lejos y hace tiempo dejó Néstor Kirchner. La ley está vigente y de hecho se viene aplicando regularmente. Por las dudas, la oposición en la Provincia ya alzó la guardia: en las primeras conversaciones informales, se resolvió no facilitar la suspensión de la ley para el caso de que el gobierno de Axel Kicillof busque avanzar con esa misma medida en la Legislatura.

En el Senado parece estar el cerrojo para un eventual intento oficialista. El Frente de Todos tiene 23 senadores y otros 23 reportan a Juntos por el Cambio. Empate clavado. Ayer fuentes opositoras no se andaban con vueltas de cara a la posibilidad de que en algún momento aterrice un proyecto de suspensión de las Paso en la Provincia. “No vamos a dar quórum”, decían.

Esta tesitura de la coalición opositora podría tener un efecto superior al mero bloqueo de la suspensión de las Paso en territorio bonaerense. ¿Tiene sentido suspenderlas a nivel nacional si siguen vigentes en la Provincia, que el es principal distrito del país? Contesta un legislador nacional del PRO: “Al menos que crean que Kicillof mida más que el candidato presidencial del Frente de Todos”. Se refiere, concretamente, a que el posible candidato a gobernador del oficialismo sería quien encabece la boleta porque los postulantes nacionales (presidente y legisladores) irían directamente a las generales de octubre.

Hay un menú de análisis sobre la mesa. Uno de ellos, casi el central, ronda la figura de Cristina Kirchner. Si bien alumbra un “operativo clamor” para que la líder del Frente de Todos sea candidata presidencial el año que viene, las versiones más firmes apuntan a que volvería a ser aspirante a senadora nacional por la Provincia. Si se suspendieran las Paso a nivel nacional y no en territorio bonaerense, la figura más taquillera del Frente de Todos no “jugaría” en los comicios de agosto. El oficialismo se quedarían sin su principal figura para apuntalar la disputa por la Gobernación, un hándicap que acaso no esté dispuesto a dar. Por eso, diversos dirigentes interpretan que esa jugada podría terminar resultando un arma de doble filo para el oficialismo si en la Provincia no se acompaña la estrategia nacional.

Ese dato es clave. En Juntos por La oposición se abroquela y rechaza suspender las Paso en la Provincia LA MEDIDA ES IMPULSADA POR EL FRENTE DE TODOS A NIVEL NACIONAL Juntos resiste la idea de no hacer las Primarias. Y hará valer que el FdT no tiene quórum propio en el Senado. Especulaciones el Cambio están convencidos de que la movida oficial parece destinada a complicar a la oposición que afronta una feroz interna tanto a nivel nacional como bonaerense y que requiere las Paso como el agua para poder resolver las candidaturas presidenciales. Creen que el oficialismo está persiguiendo la fractura de la coalición opositora porque muy difícilmente esa puja pueda saldarse por la vía del diálogo y el acuerdo.

Por eso, interpretan, el rechazo opositor a suspender las Paso en la Provincia podría obrar como un elemento disuasorio para que el oficialismo avance en el Congreso. De ahí que Juntos por el Cambio ya esté hablando de bloquear un posible intento en la Legislatura.