El presidente utilizó la bala de plata

Ante la crisis casi terminal que se está viviendo, el señor Presidente ha utilizado la bala de plata, como se dice habitualmente cuando se utiliza el último recurso disponible. En este caso es el nuevo superministro Sergio Massa para poder intentar enderezar el rumbo económico desbocado y que lleva inexorablemente a perder las elecciones el año próximo. Por supuesto, esta decisión ha sido tomada con el acuerdo de la Sra. Vicepresidenta, que se ha dado cuenta también que de continuar esta crisis la va arrastrar a ella también.

Hasta ahora su posición fue la de confrontar con el Presidente en las cosas que no estaba de acuerdo, pero también siendo responsable de lo que pase, ya que ella fue quien eligió a Alberto Fernández para presidente.

Ahora, viendo la asunción de Massa como ministro, me hace ruido la ausencia de la señora Vicepresidenta en ese acto, hubiera sido importante su presencia en apoyo a su nombramiento, se verá con el tiempo si esta situación tiene alguna consecuencia. A mí no me cabe ninguna duda que si Massa no tiene el apoyo político de todo el peronismo le va a ser muy difícil poder llevar adelante un plan económico y eso se verá en el transcurso de los próximos días. Desde ya, su futuro político lo está jugando con este cargo, por lo que entiendo que debe haber negociado este apoyo.

Está claro ahora que Alberto Fernández cedió parte de su poder a Sergio Massa y que su figura queda totalmente debilitada, se verá con el paso de los días si ese poder logrado por Massa se consolida o comienza a perderlo, eso tendrá que ver a como le vaya en su gestión.

Entre los anuncios mencionados el miércoles pasado, a mi criterio, el más importante se refiere a la quita de subsidios a más de cuatro millones de familias y un aumento de las tarifas reducida en nueve millones de familias a partir del mes de septiembre próximo, lo que provocará aumentos muy importantes del gasto de estas familias que se encuentren en estos segmentos, ¿será esto avalado por todo los sectores del peronismo? También, anunció el congelamiento de la incorporación de personal a todas las áreas del Gobierno, ya esto ha provocado que se alzaran voces en contra de esta medida. Esto señala lo difícil que le será al ministro implementar algunas de las medidas anunciadas.

Un tema importante que no fue abordado por el ministro es lo que pasa con las pérdidas de varias empresas del estado, como ejemplo: podemos señalar los casos de Aerolíneas, Ferrocarriles, AySA, por nombrar las más importantes, aquí se genera una buena parte del déficit fiscal que se tiene que solucionar.

Mi pregunta ahora es si todo el peronismo va a acompañar las medidas económicas que tomara el ministro porque algunas van a ser muy duras, y entonces veremos si el Presidente usó bien la bala de plata.

Aldo García López