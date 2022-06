¿La única salida de los argentinos es Ezeiza?

Luego de ver en algunos medios capitalinos varias notas referidas al éxodo que se está produciendo en estos momentos en la Argentina, como consecuencia de la situación económica y política actual, me puse a pensar y a hacer un poco de historia sobre el tema y pude ver que esta situación no es novedosa y ya desde que se inició el proceso de golpes militares con el derrocamiento de Yrigoyen se inicia una etapa de emigración de argentinos, en este caso por factores políticos, y luego continuó con la caída de Isabel Perón, con la cual se inició un proceso de persecución de líderes políticos que dio origen a agrupaciones guerrilleras que atentaban contra el régimen militar vigente. Esto también trajo como consecuencia la emigración de muchos argentinos por el temor a ser desaparecidos. Luego de este proceso de continuos golpes militares se inicia el período democrático que hoy tenemos y vemos con mucha preocupación que esta situación del éxodo de argentinos no ha terminado, sino que se agravó, pero no ya por razones políticas, sino por razones económicas y de un futuro sin esperanzas.

Qué causas han provocado que de ser un país de inmigrantes en la década de 1920 que continuó hasta 1940 estemos ahora en una situación donde muchos argentinos quieran irse del país porque no ven un horizonte de crecimiento y estabilidad económica que les permita construir un futuro para sus hijos y creo que la respuesta está en que los gobiernos democráticos que hemos tenido no han podido establecer las bases de un país con una situación política y económica estable y predecible en el tiempo. Y me pregunto dónde está el problema, porque los argentinos somos reconocidos en el mundo en distintas disciplinas, no solo en el fútbol, entonces debemos indagar profundamente qué es lo que nos ha pasado, porque vamos de fracaso en fracaso, qué nos ha llevado a esta situación donde muchos argentinos quieren irse sabiendo lo que implica el desarraigo y estar lejos de los seres queridos. Además, debemos señalar que lo grave de esta nueva emigración es que no es por la magnitud de los argentinos que se van sino por la calidad de los mismos, ya que en su mayoría son personas calificadas como profesionales, técnicos especializados, educadores que por su formación no encuentran en la Argentina el horizonte económico que los proteja.

Bueno en este tema yo estoy convencido que el problema pasa por haber tenido en gran medida y con pocas excepciones, una clase política con falta de principios morales que permitieron negociados y un avance de la corrupción en una escala intolerable sobre todo en los últimos años donde la dilapidación de los fondos del estado ha llegado a limites sin precedentes lo que ha provocado llegar a más de un 40% de pobres en la Argentina. Llegado a este punto digo que estamos todavía con la posibilidad de salir de esta situación, es nuestra, en las próximas elecciones es nuestra la responsabilidad de elegir a aquellos que nos representen para cambiar este destino, busquemos aquellos candidatos que hayan tenido conducta partidaria que como se dice resistan un archivo, que claramente hayan tenido coherencia en sus pensamientos y que lo que hayan prometido lo hubieran cumplido. No se dejen llevar por buenos discursos sino por las ideas que propongan, sigan ideas no hombres dijo alguna vez un político de los buenos, yo creo que será la única forma de evitar este éxodo de argentinos que se van por falta de un futuro con esperanza, será una manera de homenajear a nuestros abuelos que cuando vinieron a la Argentina pensaron en un país mejor.

Aldo García López

DNI 4974484