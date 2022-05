Los mensajes con impacto en la Provincia que dejó la cumbre del radicalismo

El radicalismo acaba de enviarle, sin intermediarios ni medias tintas, un contundente mensaje a Mauricio Macri. Definió que no hay espacio en Juntos por el Cambio para una aventura electoral que una su destino a Javier Milei. El líder libertario es coqueteado por algunos sectores del PRO y el ex presidente es uno de los dirigentes más entusiasmados en ensayar una alianza con el diputado para enfrentar al kirchnerismo. La UCR le acaba de decir a través de lo resuelto en su Convención nacional, que no cuenta con su aval para ensayar semejante acuerdo.

Los radicales, entrelíneas, dijeron un poco más. Se reivindicaron como socios fundadores -que lo son- de Juntos por el Cambio. Se ampararon, además, en el compromiso de la mesa nacional del espacio opositor que hace pocas semanas se opuso al abrazo electoral con Milei. Dejaron entrever, así, que si Macri o algún otro dirigente del PRO como Patricia Bullrich insisten en esa dirección, serán los responsables de pulverizar la coalición que alumbró en 2015 con el espíritu central de evitar un nuevo gobierno kirchnerista.

Ese mensaje repercutió fuerte en la Provincia donde los chisporroteos se han tornado cosa de todos los días en los bloques legislativos bonaerenses. La semana que pasó dejó expuestas una vez más las diferencias. Un senador de Juntos que abreva en el Peronismo Federal pegó el portazo, enojado por el acuerdo parlamentario con Axel Kicillof cuyo resultado central fue la designación de Federico Thea, un hombre de extrema confianza del Gobernador, como presidente del Tribunal de Cuentas. No es poca cosa: se trata de un cargo vitalicio en un organismo encargado de revisar las cuentas de la propia Provincia y de los municipios.

Disconforme con ese acuerdo, el ex intendente Joaquín De la Torre renunció a una de las vicepresidencias del Senado que ocupaba.

Por razones parecidas pero no idénticas, también votaron en contra de ese nombramiento la Coalición Cívica y la peronista Claudia Rucci, cercana a Miguel Ángel Pichetto. Aunque parezca que una cosa no tenga que ver con otra, el asunto Milei se cruza en este asunto.

De la Torre mantiene un vínculo cercano con Macri. De hecho, integró el selecto grupo de invitados del ex presidente a su quinta bonaerense a la reunión en la con el laureado escritor Mario Vargas Llosa y la política española Cayetana Álvarez de Toledo, del derechista Partido Popular.

Una versión ampliamente difundida en la política provincial indica que Macri estaría interesado en robustecer el armado de Milei en la Provincia y dotarlo de estructura, acaso pensando en una posible alianza. El ex presidente, se dice, habría hablado con De la Torre para que el senador sea una de las espadas que se encargue de ese trabajo.

Ese solo dato refleja algunos de los por qué de las desconfianzas mutuas que sobrevuelan el firmamento opositor. Un trazo grueso muestra por un lado en esquemas parecidos, a los radicales y a Horacio Rodríguez Larreta. También, a la Coalición Cívica. Del otro, Macri y su amague de candidatura y sus coqueteos con Milei.

Procurando acaso no quedar tan atada al esquema del ex presidente, Bullrich saludó a los radicales por su Convención. Lo propio hicieron dirigentes cercanos a Elisa Carrió. El ex presidente, destinatario de las advertencias radicales, prefirió el silencio.

Conviene volver sobre el mitin de la UCR en La Plata. La elección de la sede para concretar la convocatoria nacional no parece inocente. No sólo puede interpretarse como una forma de empoderar al partido en la Provincia: acaso sea un mensaje más abarcativo y se haya transformado en un aval más a la candidatura presidencial de Facundo Manes.

Tampoco podría pasarse por alto el detalle de que el hermano de Facundo Manes, Gastón, haya sido designado presidente de la Convención, uno de los organismos más codiciados de la estructura radical. Esa señal puede ser mucho más abarcativa: Gastón Manes es uno de los armadores clave sobre los que se asienta la responsabilidad de potenciar las aspiraciones del diputado y neurocientífico.

Mientras tanto, en la Legislatura puede que, en breve, vuelva a ponerse a prueba la unidad de la oposición. El Frente de Todos tiene previsto ir a la carga en busca de aprobar la reforma al sistema jubilatorio del Banco Provincia que parecía acordado con Juntos por el Cambio y que una intervención de Macri terminó frenando con el argumento de que se estaban consagrando privilegios para los empleados de la entidad. Qué hará Juntos por el Cambio frente a esa encrucijada, surge como un gran interrogante en medio de tensiones y advertencias.