Jubilados discriminados

Estamos en presencia, desde hace algún tiempo, de decisiones del Gobierno Nacional que tratan de minimizar el impacto de la inflación en los ingresos de una parte de la masa de jubilados otorgando bonos a aquellos jubilados que se encuentran en el rango del cobro de dos jubilaciones mínimas, quedando el resto sin ningún tipo de compensación, lo que a todas luces provoca una discriminación hacia aquellos que cobran más de dos jubilaciones que seguramente la cobran porque en su momento hicieron aportes mayores que le permitieron acceder a una jubilación un poco más elevada y por supuesto no me estoy refiriendo a las denominadas jubilaciones de privilegio, sino a aquellas que están en el rango que llegan hasta el límite de $219571 permitidas por la ley. En estos casos a mi criterio se está cometiendo una clara discriminación ya que parecería que por cobrar un poco más de dos jubilaciones son una categoría de jubilados “pudientes” y que el impacto de la inflación no los afecta, cuando sabemos claramente que hoy para no ser pobre el ingreso mensual debería estar por encima de los $89.690 por lo tanto, digo porque no se establece una escala que a medida que la jubilación sea más alta el bono se vaya reduciendo un poco, creo sinceramente que sería lo más justo para evitar esta discriminación que lo único que logra es la bronca de aquellos que en el momento de su vida activa aportaron para tener una jubilación un poco mejor y ahora se ven castigados por eso.

Otra situación que me causa cierta sorpresa es la de algunas organizaciones de jubilados que dicen defender los derechos de los mismos y ante esta discriminación no han salido a señalar este problema, evidentemente la ideología política hace de las suyas.

Esta política del pago de un bono para las jubilaciones más bajas está dejando en evidencia el fracaso del sistema de ajuste instrumentado que no alcanza a cubrir al ritmo de la inflación y por lo tanto como comúnmente se dice se confirma que “los precios suben por el ascensor y las jubilaciones por la escalera”.

Como ya lo mencioné en una nota hace ya un tiempo el problema de las jubilaciones no puede solucionarse si no se lleva a cabo una reforma laboral que permita la incorporación de más de un 40% de trabajo informal al mercado formal y de esa manera incrementar la recaudación previsional sustancialmente y, además, progresivamente aumentar la edad jubilatoria teniendo en cuenta que las expectativas de vida se incrementaron significativamente en los últimos años.

Aldo García López

DNI 4974484