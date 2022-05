Más de 100 niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales han interrumpido sus trayectorias escolares ante la imposibilidad de ser traslados a sus establecimientos educativos, vulnerando el derecho a la educación. Nuevamente los chicos son los grandes olvidados.

Las Autoridades del Consejo Escolar han realizado múltiples acciones gestionando las coberturas de cargos de chofer: 14 notas enviadas a la Dirección de Transporte Escolar de la Provincia de Bs As, dos encuentros presenciales e innumerables comunicaciones telefónicas, pero hoy, transcurridos cuatro meses desde el inicio del Ciclo Escolar, aún no se ha recibido respuesta. Esta gravísima situación lesiona el Derecho a la Educación de los estudiantes, ya que se interrumpe la continuidad pedagógica y con esto el derecho a aprender instalando barreras que impiden la real inclusión educativa a los sujetos con discapacidad.

Es la provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección General de Cultura y Educación, la que tiene la responsabilidad indelegable de proveer, garantizar y supervisar una educación inclusiva, permanente y de calidad para todos los habitantes, garantizando la igualdad y la gratuidad en el ejercicio de ese derecho, con la participación del conjunto de la comunidad educativa.

Una vez más, lamentablemente, los derechos de las Personas con Discapacidad (ley 26378/08) son lesionados al no posibilitar ni dar prioridad a una problemática de alto impacto no sólo educativo sino también social, instalando barreras que impiden la continuidad de las trayectorias educativas de más de 100 estudiantes que carecen de medios propios para su traslado. Esta situación también ha afectado directamente a la propuesta de equinoterapia que el Municipio de Junín y otras instituciones comprometidas con la problemática de Discapacidad como la Unnoba, la Sociedad Rural de Junín, INTA y el Cuerpo de Artillería vienen desarrollando a través de la mencionada propuesta. La no cobertura de los cargos de choferes impide y obstaculiza el sostenimiento de este proyecto del que participan cientos de niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales.

El proyecto de equinoterapia, que lleva ya cinco años de trabajo, ha sido innovador y de vanguardia permitiendo desarrollar la autonomía en diferentes actividades vinculadas con el auto valimiento en los sujetos con discapacidad. En plena vigencia del Modelo Social de la Discapacidad, cuya centralidad está puesta en derribar las barreras sociales que impiden la real inclusión de los sujetos con discapacidad en los diferentes entornos y espacios escolares y sociales, esta situación nos retrotrae a un modelo anterior donde el sujeto debía adaptarse o integrarse a las condiciones sociales. Creemos firmemente que las barreras son de la sociedad y, en este caso, de la Dirección de Transporte Escolar de la provincia de Buenos Aires, que vulnera el derecho a la Educación y es indiferente a la situación de más de 100 niños.

Lamentablemente una vez más la educación deja de ser una política de Estado para convertirse en política partidaria. La educación ha quedado atrapada en una madeja de ideologismos, confusión y burocracia en la que la calidad, la creatividad y la exigencia han quedado definitivamente relegadas y desplazadas por el conformismo y la resignación. Una vez más, desde el Bloque de Juntos seguimos pidiendo y bregando por la igualdad de oportunidades educativas para todos los chicos de la ciudad.



Emilse Marini: Concejal de Junín por Juntos.