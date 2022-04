El 74% cree que la pelea de Alberto y Cristina complica la economía del país

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio web www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, consideró que los permanentes cortocircuitos entre el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, y su vice, Cristina Kirchner, frenan el repunte de la economía argentina y la salida de la crisis pospandemia.

En efecto, ante la pregunta: “¿La pelea de Cristina y Alberto afecta la economía?”, el 74 por ciento respondió que “sí”, mientras que solo el 26 por ciento restante contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 94 lectores.

Mensaje de Guzmán

“Mi función es la gestión, no inmiscuirme en disputas de poder”, aseguró anteayer, en el Sur, el ministro de Economía, Martín Guzmán, en un mensaje claramente dirigido al kirchnerismo, que en los últimos días fue muy crítico con su función en cuanto a la situación actual del país. El ministro, respaldado nuevamente ayer por el presidente Alberto Fernández, buscó escapar, de todos modos, hablar sobre la interna oficialista en un foro sobre “La economía argentina de cara a 2023”. “Yo me dedico a usar cada minuto que tenemos para gestionar políticas en pos de mejorar la vida de nuestra gente, de todas las personas que vivimos en Argentina”, insistió Guzmán. Y sentenció: “El Presidente me confió la responsabilidad en un momento muy difícil, conducir un proceso que permita sanar las heridas y tranquilizar a la economía argentina”.

Ya en el terreno propiamente económico, Guzmán aseguró hoy que el Gobierno tiene el objetivo de cumplir con las metas fijadas en el plan económico presentado ante el FMI en materia de sendero fiscal, emisión monetaria y acumulación de reservas, como parte de un programa que “funcione no solo para reducir la inflación sino para crecer en forma sostenida en los próximos años”. En ese sentido, afirmó que para coordinar expectativas “la credibilidad de un programa es fundamental” y que el Gobierno trabaja para “construir la certeza de que se ha definido un rumbo y se continuará por ese rumbo”. “Queremos mantener las mismas metas diseñadas en el programa original en lo que hace al sendero fiscal, la acumulación de reservas y el financiamiento que el Banco Central hace al Tesoro. Hay cuestiones que se van adaptando que son las proyecciones en un contexto internacional, que es de incertidumbre para todo el mundo y que ha convertido a la inflación en el principal problema internacional”, aseguró Guzmán.

“Tenemos un programa económico como parte de un plan integral que queremos cumplir porque consideramos que es lo que le hace bien a la Argentina. Hay un compromiso del Gobierno Nacional con seguir en la línea de lo que hemos establecido en la programación macroeconómica y trabajaremos sobre esa base”, afirmó el ministro. A su vez, sostuvo que el Gobierno está trabajando “en dar respuestas a la demandas de la sociedad”, motivo por el cual se avanzará con el otorgamiento del Refuerzo por Ingresos a trabajadores informales y de bajos ingresos, ante la aceleración de la inflación, pero que para avanzar de forma más integral a una solución de ese problema es necesario “tranquilizar la economía”.

El ministro cuestionado por el ala kirchnerista dijo que “para ello es fundamental tener un conjunto integral de condiciones tales como una estructura productiva inclusiva, que haya más estabilidad a partir de la generación de más divisas y más exportaciones, y con más dinámica desde lo productivo”.

Kicillof, con camporistas críticos

Axel Kicillof volvió a mostrarse fuertemente alineado con los funcionarios de La Cámpora que cuestionan con dureza al ministro de Economía, Martín Guzmán. Fue en el partido de 25 de Mayo, anteayer, donde el mandatario bonaerense compartió un acto junto a los popes nacionales del área de Energía, Darío Martínez y Federico Basualdo.

La actividad se concretó, además, en medio de la tensión que existe en el oficialismo por la definición del aumento de las tarifas de luz y gas y cuando el propio Kicillof debe resolver la suba que aplicará en la Provincia. Martínez y Basualdo, enfrentados a las decisiones de Guzmán en materia de suba de tarifas, forman parte del sector duro del kirchnerismo que resiste las políticas del titular de la cartera de Economía.

El Gobierno Nacional convocó a las audiencias públicas para aplicar un segundo aumento tarifario que promediaría el 20%. El encuentro está previsto para los días 10, 11 y 12 de mayo y se espera que los nuevos cuadros empiecen a regir a partir de junio. Se trataría de un aumento del 17% para el caso de la electricidad y del 21,5% para el gas, aunque el número final dependerá de la variación exacta del coeficiente salarial.