El problema del empleo y la necesidad de modernizar el Estado municipal

La Argentina necesita un nuevo proyecto de país, en el cual la educación y el trabajo sean los pilares fundamentales en la construcción de un camino que nos vuelva a poner en la senda del progreso y del desarrollo.

Ese desarrollo requiere del involucramiento de todos los sectores económicos y productivos; del ámbito público y privado y de los diferentes niveles del Estado. Teniendo en cuenta que la crisis que vive la Argentina no es sólo una crisis laboral, sino que es una crisis estructural: tanto política, como económica, social e institucional, la respuesta no puede ser solo coyuntural, sino que requiere de una profundidad que brinde capacidades de respuesta sostenidas en el tiempo. Debemos pensar el empleo como una política que no sea concebida sólo como la consecuencia del crecimiento económico, sino que el empleo, debe estar en el centro de las decisiones políticas y económicas que se toman.

Indudablemente, es necesario tomar una serie de decisiones en el campo económico que articulen las políticas económicas, productivas y laborales, donde el objetivo sea el de crear empleo privado con buenas condiciones económicas, previsibilidad y seguridad jurídica que faciliten la real articulación entre producción y trabajo. A nivel local, se pueden implementar políticas públicas que mitiguen, durante un cierto periodo, la expulsión del mercado de trabajo, pero asumiendo que, a largo plazo la política de empleo debe estar asociada a un modelo de desarrollo productivo que permita reducir significativamente las causas del desempleo y reponer la cultura del trabajo. Para eso es fundamental la modernización de los gobiernos locales. Que no sean percibidos como simples prestadores de servicios públicos, todo lo contrario, que se transformen en agentes determinantes para mejorar de la calidad de vida de la población, y que no sean vistos como un obstáculo, sino como un socio facilitador para el emprendedor o el empresario.

Hoy, la presión ciudadana privilegia su demanda a diversos temas de la agenda local -la generación de empleo, la seguridad, la promoción del desarrollo, la asistencia social y sanitaria, la educación de calidad- que la propia organización muchas veces no puede resolver. Por eso, la modernización no solo es reclamada sobre aspectos puntuales como el pago de tasas o algunos trámites específicos, donde el reclamo pasa más por la agilidad y la comodidad que por otras cuestiones, sino también, pasa por promover el uso de tecnologías y procedimientos que no necesariamente refieran a algo nuevo u original, ya que en ocasiones, la combinación de elementos existentes o soluciones conocidas, adaptadas a nuevas realidades permiten encontrar respuestas a los problemas de los vecinos.

En las organizaciones municipales, resulta importante que la modernización se genere como parte de un proceso de aprendizaje de largo aliento. Por ello, el estímulo sostenido de la creatividad de los recursos humanos resulta tan determinante. Es prioritario reconstruir la producción y la generación de valor en la Argentina. Junín no es una isla y la mejor manera de regenerar el sistema es mediante la inclusión social con trabajo.

En cuanto al tema del empleo, desde el ámbito local es fundamental trabajar en tres ejes estratégicos: reforzar las redes locales con las empresas, cooperativas y entidades intermedias para proponer acciones de formación, orientación y generación de empleo genuino; promover acciones innovadoras que faciliten el posicionamiento de las personas que se encuentran en búsqueda de trabajo o que están a punto de tomar decisiones personales o profesionales y profundizar los vínculos con el entramado empresarial y las organizaciones gremiales que dinamicen la interlocución y el encuentro de posturas comunes en el territorio. El apoyo y la promoción de la economía local y la generación de empleo debe ser un compromiso de todos.

Juan Pablo Itoiz: Concejal por la UCR de Junín.