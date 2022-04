La gente mayor y la tecnología

Una nota aparecida en un medio nacional, escrita por Silvia Fesquet, en relación a lo que le pasó a un prestigioso médico jubilado, en España, con su banco, con el cual operaba desde hace más de cincuenta años, ya que por algunos problemas de Parkinson no puede operar los cajeros automáticos y quiso ser atendido por un empleado para retirar dinero y le dijeron que debía solicitar un turno, pero para él la aplicación para solicitar el turno es compleja, ante esta situación reclamó al banco y le contestaron que podía cambiar de banco si no le gustaba. Esto lo impulsó a escribir una nota en una plataforma que se hizo viral y su pedido recolectó más de 600.000 firmas que hizo que a través de un protocolo firmado en el Ministerio de Economía, los bancos se comprometieran a una serie de medidas para atender el pedido.

Este relato me llevó a pensar que este hecho no solo se da en el ámbito de los bancos sino también en otras instituciones privadas y gubernamentales que es cierto, producto de la pandemia sufrida, comenzaron a solicitar el uso de computadoras y celulares para solicitar turnos para ser atendidos por tramites diversos, para ello las personas deben tener algunos conocimientos básicos para operar estas herramientas que en el caso de la gente mayor no es tan fácil y en este sentido creo que en muchos casos se está perdiendo la atención personalizada tan importante en algunos casos que nos permita conectarnos con los demás sobre todo en este segmento de gente mayor que muchas veces están solos y necesitan interrelacionarse con otras personas. La tecnología en este sentido nos está aislando rápidamente, sino vean en alguna mesa de café, sobre todo de jóvenes, donde cada uno se involucra con su celular y dejan de relacionarse que seguramente fue el motivo de su encuentro, por eso digo que las autoridades del gobierno deberían atender esta situación de la gente mayor que a veces se encuentra sin la posibilidad de poder realizar algún trámite si algún familiar no lo ayuda. Ni que hablar si pretenden usar el homebanking donde cada tanto le piden cambiar la contraseña siendo esta una operación complicada.

Digo entonces que la tecnología bienvenida sea pero que sirva para ayuda de las personas y que nos permita vivir mejor y además como en el caso de la gente mayor que no sea un obstáculo, y como dijo el mencionado doctor en España “solo pretendo un poco de humanismo”.

Aldo García López

DNI 4.974.484