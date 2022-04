Hoy quiero contarles una historia, de esas que ayudan a ejemplificar y educar. Refiere al paso del tiempo y el impacto en los negocios. Quiero hablarles sobre los mitos, los que merodean al marketing y la comercialización pero también a la vida cotidiana, en la columna de hoy: una de gallegos.

Así como los chistes que sugieren que todos los españoles son brutos y nativos de Galicia, los mitos comerciales brotan desde la ignoracia, el egocentrismo y los fundamentos sesgados, propios de perspectivas cortas, señidas, las que originan el fin de un negocio.

Esta semana estuve conversando con un Gallego, de los verdaderos. Conocí una de esas historias de inmigrantes, de los que literalmente llegaron con una mano adelante y otra atrás, empezaron barriendo el piso y hoy tienen una gran cadena comercial. Sebastián es uno de los que, si bien orgullosos, no se aferran a la nostalgia de su historia sino que abrazan el cambio como herramienta competitiva. Aún así, la describe con pasión. Al llegar al país, sus padres entendieron, tras un inicio con muchas dificultades, que lo más seguro era meterse en gastronomía, quizá la única garantía de que si la cosa iba mal, un plato de comida no iba a faltar.

La reunión, con pizza de por medio, propició una síntesis exacta de lo que sucedió en Buenos Aires desde los 60’ hasta la actualidad. Un principio donde lo más importante era el producto y la ubicación. Todos ofrecían lo mismo y el margen era estrecho pero alcanzaba con eso. Hasta que llegó la especialización por tipo de producto, experiencia integral, marketing, branding y todo el kit de herramientas que ofrece la comercialización. Un diseño que se termina de formatear con las franquicias.

La historia finaliza con la realidad actual, un mapa donde no todos los actores son gastronómicos de raza sino que son personas que se integraron, tienen la cabeza abierta y flexible. Hoy, solo los “cabeza dura”, los que creen que con la trayectoria es suficiente quedaron en el camino. Ya no es un atributo tirar por encima de la mesa los años como fundamento, es más, en muchos casos es un “bagaje” que opera en contra de la apertura a nuevas ideas. Se trata de leer lo que dicta el mercado, mezclarlo con la experiencia y armar el mejor mix. Derribar mitos, de eso se trata y la verdad, no conozco ningún gallego bruto, por el contrario tienen las ideas claras y un bocho enorme.