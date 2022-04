El 68% de los juninenses se inclina por la modalidad de trabajo "presencial"

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, rechazaron el teletrabajo y se inclinaron en favor del empleo presencial.

De hecho, ante la pregunta: “¿En este 2022, ¿qué modalidad de trabajo prefiere?”, el 68 por ciento de los participantes contestó “presencial”; el 18 por ciento, “remoto”; y el 14 por ciento restante, “50/50 o híbrida”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 84 lectores.

La mayoría de los argentinos prefiere trabajar de manera híbrida

El 77% de los argentinos prefiere trabajar de manera híbrida por la mayor productividad de los equipos y el aumento del bienestar y el equilibrio personal, según un relevamiento realizado por la empresa Microsoft Argentina y la Universidad de San Andrés.

El objetivo del estudio "El futuro del trabajo (híbrido): un modelo que se consolida en las empresas argentinas" es explorar el desarrollo e impacto de las diversas modalidades híbridas de trabajo y la percepción por parte de sus empleadores y empleados.

Según el trabajo, 94% de las personas encuestadas priorizaría aquellas organizaciones que permitan trabajar de manera híbrida, en particular las personas de 18 a 34 años (94%) y las personas con trabajos en el sector de tecnología (96%).

“Una de las características fundamentales del modelo híbrido es que no hay un formato establecido, único para todos; es propiedad de cada organización y equipo de trabajo encontrar la mejor manera posible; por esto, el trabajo híbrido llegó para quedarse”, sostuvo Silvina Uviz D’Agostino, directora de Recursos Humanos de Microsoft.

Para Uviz D’Agostino, los resultados demuestran que "la productividad y la creatividad se multiplican con colaboradores empoderados, eligiendo desde dónde trabajar; en este sentido, el trabajo híbrido es inevitable y debemos construir una cultura para ello”.

“Estamos claramente frente a una nueva normalidad; para un grupo de trabajadores que ya experimentó el trabajo híbrido, el esquema de trabajo tradicional 100% presencial de cinco días en las oficinas ya es percibido como obsoleto", afirmó Sebastián Steizel, profesor de Comportamiento organizacional de la Escuela de Negocios de la Universidad de San Andrés.

Para Steizel, "esto va a significar un gran desafío para las organizaciones ya que se está generando una marcada preferencia por este tipo de trabajo, que se traduce en una preferencia casi absoluta por elegir organizaciones que ofrezcan esta modalidad”.

Las principales conclusiones que se extraen de la investigación demuestran que el trabajo híbrido es percibido como una mejora sustancial en la productividad de los equipos (60%) y el bienestar de las personas (81%).

Por esto, resalta el estudio, en todas las variables relevadas, los impactos positivos del trabajo híbrido son mayores que los negativos, tanto para la organización como para los colaboradores; y, en el plano individual, las personas esperan poder elegir los días en los que asistirán a la oficina.

Empresas están "repensando" el trabajo remoto

"El modelo híbrido es el que va a predominar los próximos años, a la velocidad que el negocio lo permita y que sus directivos lo validen" sostuvo el director general de dotación de personal de Randstad, Maximiliano Schellhas.

La directora de Recursos Humanos de Accenture Latinoamérica, Alejandra Ferraro, dijo a Télam que "dependiendo de los sectores hay algunos que volvieron enseguida al modo presencial y otros que están en el extremo opuesto".

Insistió en que "la implementación de la presencialidad va a ser diferenciada en función del sector y del tamaño de la empresa" ya que "no es lo mismo la gran empresa que la pyme; hay mucha customización y análisis" en cada empresa.

Consideró que hay una situación de "repensar más profundamente en función de los trabajos y propósitos de encuentros presenciales; determinar la cantidad de días mensuales o semanales que, dependiendo de los roles se va a promover el trabajo presencial".

"Van a seguir existiendo algunos roles que puedan requerir del trabajo presencial todo el tiempo y puede haber ciertos roles que van a tener la excusa del trabajo 100% virtual: pero la mayoría de los roles van a estar en un modelo híbrido", agregó.

Por su parte, Shellhas afirmó que "para atraer al talento nuevamente a las oficinas hay que tener bien en claro para que se lo convoca. No sirve decir volvamos, y que luego es no tenga ninguna función práctica que impacte en el negocio".