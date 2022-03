El 80 por ciento de los juninenses dijo que recortó gastos por la alta inflación

La mayoría de los votantes en la encuesta semanal de Democracia, que se publica en el sitio de Internet www.diariodemocracia.com y en el perfil del diario en la red social Twitter, reconoció que ajustó su economía por los altos índices inflacionarios.

De hecho, ante la pregunta: “¿Comenzó a recortar gastos por la inflación?”, el 80 por ciento respondió que “sí”, mientras que solo le 20 por ciento restante contestó que “no”. En total participaron del sondeo virtual de este diario 94 lectores.

El desafío de estabilizar los precios

La puesta en marcha de fideicomisos para desacoplar los precios internos de las subas internacionales y canastas acordadas de Precios Cuidados, que sumará en abril a pequeños comercios de cercanía, serán los mecanismos en los que seguirá trabajando la Secretaría de Comercio Interior para estabilizar los precios de los alimentos y garantizar el acceso a productos esenciales.

Por otra parte, mañana vence el plazo para que se cumpla la medida de retrotraer los precios de 580 productos en supermercados al 10 de marzo, luego de que Comercio Interior detectara "maniobras especulativas" con subas de precio de 14,5% promedio en tres días.

En conferencia de prensa la semana pasada, el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, dijo que "hay plazo hasta el lunes para retrotraer estos precios", y agregó que "no existe razón ni estimación de costos que justifique estos aumentos".

"Se trata de maniobras especulativas que no vamos a tolerar, porque son contra las argentinas y los argentinos", sentenció.

Por otra parte, en declaraciones radiales, Feletti señaló: "Tenemos que intervenir en lo que podemos llamar la inflación que es monopólica, que los formadores de precios no fijen cualquier precio, y tratar de desacoplar la inflación internacional de los precios internos, en productos como maíz y trigo, que inciden en los insumos".

"Vamos a seguir trabajando con la lógica de fideicomisos y vamos a tratar de estabilizar precios desde ahí", teniendo en cuenta "los efectos de la guerra que puede prolongarse", aseguró Feletti.

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania generó un fuerte aumento en los precios internacionales de los commodities, tanto en petróleo y gas como en los cereales, sector en el que ambos países beligerantes concentran cerca del 29 por ciento de las exportaciones mundiales de trigo.

En cuanto al fideicomiso de trigo, dijo que "va a permitir con la suba de retenciones que decidió Agricultura, eso son 350, 360 millones de dólares, mantener estabilizado el precio del trigo en 25.000 pesos la tonelada, con lo cual la molinería puede poner la bolsa que se usa para elaboración de pan, pastas frescas, pizza a 1.150 pesos, que había llegado a tocar los 2.000 pesos, es una baja importante".

"Yo ahora me tengo que sentar con todos los panaderos, con las casas de fábricas de pastas y tratar de lograr que eso llegue efectivamente al consumidor y que ese subsidio no se pierda en el camino", agregó.

Recordó que "con las panaderías habíamos mantenido un rango de kilo de pan entre 220-270 pesos; sabemos que hay 30.000 panaderías, que hay mucha diversidad en alquiler de locales, ubicación, por eso el rango de pan tan amplio, contra la bolsa en 1.300 pesos.

"Ese acuerdo lo podemos repetir y evitar el kilo de pan arriba de 300 pesos", aseguró.

En tanto, señaló que "el 7 de abril cuando se relance el acuerdo de Precios Cuidados, habrá una canasta de 60 productos para comercios de proximidad, a un precio compatible para que el almacén o supermercado chino gane, no queremos que pierda", remarcó.

Entre los sesenta productos que componen la canasta del programa +Precios Cuidados en comercios de proximidad, que entrará en vigencia el próximo 7 de abril, figuran galletitas dulces Chocolina 100 gr, pan de molde blanco Fargo 400 gr, yerba mate con palo Taragüí 500 gr, azúcar 0 Dominó 1 kg y leche fresca Casanto, entre otros.

En este contexto, Feletti consideró que "el índice (de inflación) de marzo va a ser malo", pero proyectó que "el de abril va a empezar a pegar un descenso".

"Si las herramientas que estamos implementando para el desacople de precios funcionan, la política de renovación de Precios Cuidados en abril funciona, y logramos estabilizar una canasta de verduras, yo creo que en abril o mayo (la inflación) tendría que empezar a estar en un plano más estable", evaluó el funcionario. Insistió con que "en los últimos 10 días hubo un ataque especulativo" de empresas productoras de alimentos y supermercados dado que "no había ninguna razón para que se desabasteciera ni que se dispararan los precios de consumos esenciales", y puntualizó que "de golpe aparecieron aumentos de 14,5% promedio en tres días".