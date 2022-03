Hacer la ciudad del bicentenario, primer aporte para una tarea colectiva

El Intendente Municipal Pablo Petrecca dio lugar a la apertura de sesiones en el Honorable Concejo Deliberante mediante un discurso que convoca a encarar el trabajo conjunto con la vista puesta en el Junín del bicentenario.

Desde la tradición socialista, somos precursores en la idea de fortalecer el municipalismo. Con distintas herramientas, hace muchos años que insistimos en que llegar al cumpleaños 200 de la ciudad es un hito que amerita consensos para un plan estratégico que revitalice el rol de Junín como motor de desarrollo, a la altura de las exigencias que urbes de todo el mundo enfrentan hoy.

A continuación, dejamos algunos puntos para comenzar a debatir y convocar voluntades en la tarea de participar de esta gesta local.

Para la participación activa y plural: reconocer la crisis de representación que atraviesan las instituciones. Asistimos a un fenómeno que requiere volver a poner el espíritu colaborativo en el centro de la escena. No alcanzaría recrearlo con las herramientas del pasado, debemos crear nuevas formas de participar en lo colectivo. El sentido de reciprocidad con que las ciudades se erigieron y las instituciones progresaron, debe resignificarse. La promoción de políticas participativas es una de las sugerencias de la Agenda 2030 de Naciones Unidas y se vieron ausentes en el discurso del Intendente: el presupuesto participativo, retomar la elección directa de los delegados de las localidades del partido, mapear las iniciativas ciudadanas organizadas, son ejemplos en este sentido.

Para cuidar los logros y no retroceder en derechos: importa reconocer que el contexto socioeconómico propiciado por medidas de los niveles supra locales puede alentar o frustrar nuestros intentos para el desarrollo. Los anuncios del Intendente Petrecca sobre un nuevo Parque Logístico, el aumento de radicación de industrias o el crecimiento del consumo durante los últimos meses son muestras de que los vientos de recuperación económica a nivel nacional estimulan la confianza de empresarios y comerciantes. Hay que poner atención en aquellas medidas que necesitamos se tomen para mejorar condiciones locales y ejercitar las alianzas necesarias para promoverlas.

Para lograr consensos y proyectos sostenibles: promover el enfoque de Gobierno Abierto para recuperar la confianza de la ciudadanía. No alcanza con una web y un digesto. Transparencia, innovación, participación y rendición de cuentas deben contemplarse en todas la etapas. Vale destacar que aquí podríamos contar con la elaboración participativa de normas para promover una ordenanza de acceso a la información contundente. La ciudadanía tiene derecho a contar con insumos para tomar decisiones y presentar propuestas informadas rumbo al bicentenario.

Cada vecino o vecina sin oportunidades para delinear su proyecto de vida, de expansión de sus capacidades, debe ser nuestro desvelo. Tenemos derecho a la ciudad, vamos rumbo al bicentenario y podemos empezar ahora.

-Lic. Julia Sequeira-

Junín Bicentenario

Casa del Pueblo