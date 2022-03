El oficialismo todavía no contaría con los votos

El Gobierno envío al Parlamento un “borrador” con el articulado general del acuerdo con el FMI y pese al malestar de la oposición por la ausencia de los anexos del tratado que contienen las metas fiscales y otros detalles técnicos, se consensuó un cronograma de debate desde el lunes próximo, con la posibilidad que la iniciativa llegue al recinto el próximo jueves. Con todo, hoy el oficialismo no contaría con los números para dar media sanción a la iniciativa habida cuenta de la ola de abstenciones por la que, se especula, optarían legisladores kirchneristas y de bloques aliados y también aquellos enrolados en el PRO. Ayer el mediodía el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, convocó a los jefes de bloque y a las autoridades de la comisión de Presupuesto, Carlos Heller (FDT) y Luciano Laspina (PRO), para acordar el trámite parlamentario que tendrá el proyecto. En verdad, les fue comunicado un borrador con los tres artículos que plantea la aceptación o el rechazo del entendimiento, entre otras consideraciones generales, y no así los documentos adjuntos (anexos) que tienen la información relevante, según se dijo, “por demoras en la traducción” del inglés.

¿CAMBIO DE PROYECTO?

Al cierre de esta edición había una explicación más terrenal al respecto: a pedido de Juntos por el Cambio, el oficialismo analizaba modificar la redacción del anteproyecto para que se diferencie el artículo que autoriza el refinanciamiento de la deuda del referido a los anexos que contienen las metas a las que se compromete cumplir Argentina. En la coalición opositora argumentan que, de concretarse la enmienda, la mayoría de los legisladores de este interbloque podrían apoyar en general. La realidad es que los radicales de Evolución anoche rechazaron esa diferenciación y, se sabe, hay sectores “duros” del PRO que o bien podrían votar en contra o abstenerse. “Se les da la chance de no votar únicamente los anexos, sin hacer caer la ley”, se ilusionó una fuente parlamentaria de lo que ahora podría denominarse el ala dialoguista de JxC. Poco después de la reunión en el Salón de Honor de la presidencia de Diputados, el Fondo emitió un comunicado en el que informó el acuerdo de los equipos técnicos con las autoridades argentinas para refinanciar la deuda de US$ 45 mil millones de dólares. Y al atardecer, la directiva brindó una conferencia de prensa desde Washington en el que avaló el entendimiento y confirmó que la reducción del déficit vía caída del subsidios equivale al 0,6 por ciento del PBI. Durante la víspera usinas de Casa Rosada difundieron un borrador de lo que será el futuro aumento de tarifas que, en los hechos, ha vuelto perimidas las audiencias públicas realizadas entre enero y febrero pasado para actualizar las boletas de luz y gas. Ahora se plantea que sólo los usuarios con tarifa social pagarán el incremento del 20 por ciento que se había consensuado con el kirchnerismo; se estima que los usuarios de clase media pagarán un 42 por ciento más (un 80 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial de 2021) y el 10 por ciento más pudiente, triplicara su factura por la quita total de subsidios. Lo cierto es que en la reunión del mediodía de ayer en el Palacio Legislativo, se acordó que el próximo lunes, desde las 14, concurran a la comisión de Presupuesto el jefe de gabinete, Juan Manzur, el ministro Martín Guzmán (Economía) y su secretario de Hacienda, Raúl Rigo y el titular del Banco Central, Miguel Pesce y Sergio Chodos, representante argentino ante el FMI. El martes 8, en tanto, concurrirían dirigentes de CGT, CTA, cámaras empresarias y bancarias. También se invitará a exponer a los gobernadores. La “hoja de ruta” pactada con la oposición prevé que el miércoles próximo se busque dar dictamen a la iniciativa y, al otro día, debatirla en el recinto. Ese recorrido virtuoso, con todo, hoy está inmerso en dudas habida cuenta que aún no fue girado a los distintos bloques el proyecto definitivo. Máximo Kirchner ayer volvió al Parlamento y al cierre de esta edición aún esperaba conocer también el contenido de los anexos. Pero la divulgación de la remarcación de las tarifas y la confirmación de las revisiones trimestrales del staff del organismo preanuncian el futuro rechazo a la iniciativa. Anoche La Cámpora, a través de sus redes sociales, posteó un video en el que escucha a Néstor Kirchner plantear que “el FMI ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino”. Un gesto elocuente contra el Ejecutivo. En el mayor interbloque opositor, en tanto, remarcan que esperan poder estudiar los documentos anexos durante el fin de semana para poder contar con información sensible para la interpelación de Guzmán. El ánimo general del cuerpo sigue siendo el de evitar “el default”. Si bien como dijo una calificada fuente opositora “no da votar en contra”, sí podrían sumarse muchas abstenciones por presión del ala dura del PRO. Entre martes y miércoles próximo volverá a reunirse la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio donde se espera coordinar una postura conjunta para la votación de un tema crucial para el futuro de la Argentina.