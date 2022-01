Convivir sanamente con las tecnologías significa no quedar ‘atrapado sin salida’, es decir, estar capturado por el like o tener que publicar cada cosa que hacemos, quedando sometidos a la imagen y al efecto que ésta produce en el otro. Debemos promover que la ´realidad virtual´ no sustituya a la experiencia ni desplace a la creatividad humana, sino que la tecnología esté a nuestro servicio. Eso depende del uso o abuso que se le dé.

Hay personas que llegan a quedar desconectadas del mundo, provocando ansiedad, angustia y, en algunos casos, baja autoestima. Lo más preocupante es que se instale la desconexión afectiva. Es importante poder pensar en la relación que se establece, en este caso, con la tecnología. Una personalidad adictiva va a usar cualquier objeto de modo adictivo.

Cada grupo etario está signado por aspectos propios e inherentes a la responsabilidad de cada uno en cuestión, por lo que los tratamientos y abordajes son específicos en cada caso. Es necesario nuestro compromiso en el acompañamiento de las infancias a la hora de promover tempranamente el apropiado uso de las tecnologías.

Últimamente escuchamos que éstas ´vinieron para quedarse´, y sostengo que pueden formar parte de nuestros códigos de convivencia cultural siempre y cuando la conexión con los dispositivos no implique una desconexión afectiva”.

Liliana Amarilla, Licenciada en Psicología M.P. 52126.