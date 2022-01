El Presupuesto nacional: un dibujo

El Presupuesto nacional es un instrumento de política económica y planificación gubernamental que se lo denomina comúnmente “ley de leyes”, es una ley anual que sanciona el Congreso, donde se planifican los recursos que se van a tener y su aplicación a los gastos del Gobierno en seguridad, educación, salud, justicia y ayuda social entre otros. También se establecen las transferencias a realizar a los estados provinciales por la coparticipación de impuestos.

Una vez finalizado el año, el Poder Ejecutivo confecciona la cuenta de inversión donde rinde cuentas al Congreso Nacional de los gastos efectuados, los recursos obtenidos y los resultados alcanzados.

En la Argentina y, desde hace ya mucho tiempo, el presupuesto es un dibujo, ya que se estiman recursos y gastos que no son reales porque con las altas tasas de inflación que tenemos son imposibles de calcular, por lo tanto, se trata de cumplir con las leyes vigentes sin tener un presupuesto creíble para poder planificar el próximo año.

Lo peor del caso es que en general se estiman tasas de inflación inferiores a las que después se producen haciendo al presupuesto un instrumento sin ningún valor.

Lo que tendría que ser un instrumento importante para la gestión económica se ha transformado simplemente en el cumplimiento de una ley vigente sin ninguna relevancia práctica.

Además, debo señalar que la inflación juega a favor de las cuentas del Gobierno ya aumentan los ingresos en mayor proporción de lo que aumentan los gastos y, de esa manera, puede el Gobierno cubrir parte del déficit fiscal que tiene.

Recientemente, el Congreso no aprobó el Presupuesto para el año 2022, lo que obliga al Gobierno a través de un decreto a autorizar al Ejecutivo a gestionar los recursos y gastos con el Presupuesto del año 2021.

Esto se ha tomado por parte de la oposición como un triunfo ante el oficialismo. Mi opinión es que no sé hasta qué punto esto es así ya que le va a permitir al Ejecutivo manejar a través de decretos el giro de fondos no asignados a donde le interese hacerlo. Deberá la oposición estar muy atenta al destino que se le darán a estos fondos que serán manejados con total indiscreción.

Por eso, finalizo con la célebre frase de un acontecimiento ocurrido en la antigüedad donde un general llamado Pirro gana una batalla a los romanos que se popularizo con la frase “fue un triunfo a lo Pirro” por las bajas que había tenido.

Aldo García López

DNI 4.974.484