Estrés de fin de año

La temporada de las Fiestas y el fin de año puede traer con frecuencia una gran cantidad de exigencias que nos pueden llevar a la ansiedad, el estrés y la depresión.

Principalmente cuando queremos recibir gente en casa: pensar en la comida, en la limpieza, gastos económicos, e incluso también pensar en la salud de nuestros seres queridos. Es por eso que es importante estar advertidos sobre qué emociones pueden aparecer mientras atravesamos estas fechas del año y qué estrategias podemos utilizar para cuidar nuestra salud mental y mantenernos saludables.

Desde el servicio de psiquiatría de Fleni queremos transmitir algunos consejos para que pases mucho mejor las Fiestas.

Primero y principal, es importante detenernos, hacer un "stop emocional". Tener en cuenta que los sentimientos de angustia, ansiedad y tristeza son normales en estos momentos del año, especialmente si hemos perdido a algún familiar o amigo. Tratar de identificar las emociones, reconocerlas y validarlas. Está bien tomarse el tiempo para llorar o expresar los sentimientos, no hay que forzar estar alegre.

Segundo, tratar de no pasar las Fiestas en soledad, buscar apoyo a nivel familiar, amistades o en la propia comunidad. Si se tiene conocimiento de alguien que se encuentre en soledad se recomienda intentar contactar a esa persona y saludarla ya sea por medio de las redes sociales o de una manera más tradicional.

Tercero, no abandonar los hábitos saludables de alimentación, de sueño, actividad física, tratar de evitar exceso de alcohol y de tabaco y si se tiene algún espacio libre también poder hacer ejercicios de respiración, meditación y yoga. Es importante no dejar que el estrés y la necesidad de resolver los problemas de forma rápida impidan que nos cuidemos a nosotros mismos. Además, es importante aprender a "decir que no", los demás lo van a entender. Decir que "sí" y sobrecargarse de problemas solo va a generar angustia, irritabilidad y estrés innecesarios. Cuanto más apurado se está, más despacio se debe caminar. Este es un momento en el año para encontrarte con uno mismo y con los afectos, y no para correr por las exigencias de los demás.

Por último, pero no menos importante, tener en cuenta que, si estos síntomas se perpetúan en el tiempo y se acompañan de insomnio, irritabilidad, desesperanza y generan disconfort y falta de funcionalidad en las actividades de la vida diaria, se debería consultar a un profesional de la salud que puede ayudar.

Dra. Elsa Costanzo, médica psiquiatra y legista, jefa del servicio de psiquiatría de Fleni.