La cuarta planta de gas y un sorpresivo nuevo tributo a los juninenses

En el marco de la rendición de cuentas del ejercicio municipal 2020 quedó establecido que en la municipalidad de Junín hubo 300 millones de pesos que quedaron sin destino. Es decir, dinero de los vecinos que bien podrían haber ido a Salud, a fomento de los que la pasaron mal en pandemia o para obras públicas tan necesarias en los barrios.

Unos días después, y ya inmersos en la campaña electoral por las PASO, el intendente Pablo Petrecca realizó un acto en el Salón Rojo de la Municipalidad en el que estuvieron presentes fomentistas, funcionarios municipales, legisladores y referentes de instituciones de la comunidad, en el cual se presentó la cuarta planta de gas.

En ese marco, Petrecca afirmó: “Es por eso que tomamos esta decisión, que se logra por el compromiso de los vecinos, quienes todos los meses y con mucho esfuerzo pagan sus tasas municipales. Gracias a ese esfuerzo y compromiso, hoy podemos hacer una inversión de casi 200 millones de pesos, con fondos ciento por ciento municipales”.

Tres días antes de las PASO, Petrecca se sacó una foto con los candidatos a concejales de su espacio dando inicio a la obra y afirmó: “Para nosotros era fundamental contar con esta nueva planta, que requirió de una inversión muy grande que realizamos con fondos municipales, algo que se puede lograr gracias a los vecinos que con mucho sacrificio abonan sus tasas y a la buena administración de los fondos públicos".

Es decir, quedaba muy en claro que la obra se financiaba con fondos propios municipales.

Por información a la que he accedido, me entero de que la obra se pagaría con un nuevo tributo a crearse. El Ejecutivo estaría estudiando enviar una Ordenanza de declaración de utilidad pública y pago obligatorio para todos los actuales y futuros usuarios de gas. Consecuentemente, aquello que se dijo o insinuó en campaña no sería tal. No se hace 100% con fondos municipales, ni con el sacrificio del pago de las tasas ni con la buena administración, sino que se crearía una nueva Contribución de Mejoras para solventarla. Algo nunca expresado jamás por el Intendente ni por su equipo.

Como dato histórico, la tercera planta de gas, la que voté en mi anterior gestión, siempre desde el inicio se aclaró que se iba a financiar con una contribución de mejora como así ocurrió. En este caso, la sorpresa y la especulación electoral han primado.

Para que no queden dudas: la cuarta planta de gas es necesaria. Pongo en crisis el discurso del Ejecutivo municipal con afirmaciones en campaña electoral que no tendrían correlato luego con las acciones si se impulsara un nuevo tributo. Esperemos que honren su palabra. De no ser así se dañaría la confianza pública, no se contribuye al diálogo sincero y se mina la construcción de consensos basados en la buena fe.



Pablo Petraglia, Concejal del Frente de Todos de Junín.