Relanzamiento del Grupo Callao ¿otro gesto de “emancipación” de Alberto?

En una jornada en la que Máximo Kirchner volvió a poner condicionamientos al acuerdo con el FMI que la Casa Rosada busca rubricar -dijo que el organismo “creó un problema y tendrá que ser parte de la solución” y no podrá “tener una actitud tan golosa”-, el presidente Alberto Fernández participó anoche del relanzamiento del Grupo Callao, con el que volvió a la política activa en 2018, en un nuevo gesto hacia la reorganización del equilibrio de poder dentro del Frente de Todos.

El escenario post electoral movió las piezas dentro de la coalición oficial: son varios los dirigentes que, conscientes que no habrá lugar para la construcción del “albertismo”, igualmente empujan al Presidente a reorientar las alianzas y liderazgos internos para evitar la persistente hegemonía del kirchnerismo.

Anoche se produjo un encuentro político que podría enmarcarse en esta misma sintonía: el restaurante “El Santa Evita” reunió a Fernández, Santiago Cafiero, Sabina Frederic y Federico Martelli, entre otros miembros fundadores del grupo de articulación política que nació en mayo de 2018 para facilitar la vuelta del peronismo al poder.

En los hechos, resultó una suerte de relanzamiento político para Fernández que pocos meses antes había hecho las paces con Cristina Kirchner.

El objetivo de la cena de anoche fue volver a dar volumen político al grupo que nutrió de funcionarios a la administración de Fernández y ampliarlo, con ministros y dirigentes del “peronismo territorial”, con miras a la que será la discusión interna del FdT en 2023. El jefe de estado ya adelantó la intención de que haya “internas” para dirimir candidaturas como una forma de limitar “el dedo cristinista”. Otra de las iniciativas en estudio es institucionalizar la coalición para que cada agrupación interna tenga una silla y pueda expresar su postura.

Cauto, un funcionario consultado por este medio dijo que “no es un relanzamiento del Callao sino un brindis de fin de año”, consciente de las susceptibilidades que podría herir la foto del encuentro en el Instituto Patria.

En tanto, otra fuente del entorno del jefe de Estado sostuvo que “Alberto busca ampliar el Grupo Callao pidiendo exclusividad” a los asistentes, como una forma de sentar pertenencia a la mesa del jefe de estado con vistas a la futura interna de la coalición.

Al cierre de esta edición, desde el entorno del ministro Gabriel Katopodis (Obras Públicas) aseguraban que no formaba parte del convite. El nombre del ministro había sido mencionado al igual que el de otros integrantes del gabinete que no salieron del riñón del Presidente.

Según se pudo averiguar, la convocatoria para la cena la hicieron la subsecretaria de Asuntos Parlamentarios, Cecilia Gómez Miranda y el asesor presidencial, Alejandro Grimson.

La gran incógnita para muchos de los asistentes, con todo, es si más allá de los nuevos reacomodamientos dentro del oficialismo, “cuánto de ese liderazgo va a ejercer Alberto”. Hay varios dirigentes del denominado “peronismo territorial”, entre los que se cuentan sindicalistas, intendentes, funcionarios y dirigentes sociales, que pretenden limitar la influencia del kirchnerismo en el rumbo de gobierno y le adjudican responsabilidad en la derrota electoral.

MÁXIMO VS. EL FONDO

Ayer bien temprano, Máximo Kirchner volvió a cuestionar al Fondo en momentos en que una delegación argentina negocia en Washington un pronto entendimiento. “Sabían que la Argentina no podía devolverlo en los términos que se acordó, insistió fue político y no de un préstamo para el desarrollo de nuestro país. Necesitamos un acuerdo racional y sustentable”, reclamó.

Insistió en que las posibilidades de desarrollo se verían obstruidas por un acuerdo irracional: “lo que pedimos, reclamamos y por lo que trabajamos es mayor solidaridad para salir todos juntos, entendiendo que el sector privado es fundamental. Pero lo que tienen que entender desde el sector privado es que no se puede entender el país sin Estado”.