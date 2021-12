Un juez cercano al kirchnerismo, a cargo de la Cámara de Casación

Exfuncionario de Néstor Kirchner, el juez Alejandro Slokar fue elegido por unanimidad como nuevo presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, en los hechos, el máximo tribunal penal del país y que revisa, entre otros expedientes, las causas de corrupción de ex funcionarios kirchneristas.

Actual integrante de la sala II de ese tribunal, desde el 31 de diciembre próximo reemplazará a Gustavo Hornos, un magistrado cuestionado por haber mantenido reuniones con el ex presidente Maurucio Macri durante su mandato.

Los cambios en el máximo tribunal penal de la Nación se produjeron a poco más de dos semanas del sobreseimiento de Cristina Kirchner de la causa Hotesur-Los Sauces en la que se la investigaba por presunto lavado.

Slokar fue subsecretario de Justicia en 2004 cuando el ministro era Gustavo Beliz, hoy secretario de Asuntos Estratégicos de Presidencia. Años después, se convirtió en uno de los fundadores de “Justicia Legítima”, una agrupación que disputó el poder a la tradicional Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN) y se manifestó cercana a las posiciones judiciales del kirchnerismo. Ayer en el ministerio de Justicia se mostraban conformes con su designación.

Pese a las suspicacias que ha generado su designación, una espada del macrismo en el poder, y que hoy se mantiene cerca del exjefe de Estado, explicó a este diario que el magistrado “tiene simpatías con el kirchnerismo pero no debería intervenir o condicionar las causas porque el cargo es más formal y administrativo que judicial”.

Un dato curioso es que Slokar es cuñado del senador radical Martín Lousteau, que hoy disputa el liderazgo del partido con el gobernador jujeño Gerardo Morales. Es pareja de la defensora pública de la justicia porteña María Lousteau con quien tuvo una hija.

Con su designación, no se modifica la Sala I de la Cámara de Casación, que entre otros expedientes debe revisar las causas por la firma del Memorándum con Irán y la de “Hotesur y Los Sauces”, en las que fue sobreseída la Vicepresidenta en los últimos meses. Sí se hubiese modificado si hubiera sido elegido para el puesto Daniel Petrone, otro de los postulantes a ocupar la conducción del máximo tribunal penal, que comparte dicha sala con Ana María Figueroa -que suele votar en en consonancia con el oficialismo- y Diego Barroetaveña.

Slokar había estado cerca del ex juez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, con quien ejerció la docencia en la UBA. En esa universidad también integró la cátedra de Esteban Righi, ex procurador General de la Nación durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner.

Tras un largo recorrido judicial, fue nombrado como camarista en 2011 al ganar un concurso. Actualmente se desempeña como integrante de la Sala II de ese tribunal de apelación. Tras su designación, dejará de integrar esa sala y sólo votará en casos en los que sea convocado.

No será la primera vez que esté al frente de Casación ya que fue presidente del cuerpo en 2016 producto de la rotación de presidentes con los vicepresidentes (en 2021 fue vicepresidente primero del cuerpo).

En este último cargo tuvo una participación activa en una disputa interna que se generó cuando trascendió que sus colegas del tribunal Gustavo Hornos y Mariano Borinsky habían visitado en la quinta de Olivos al entonces presidente Mauricio Macri.

Como camarista, en agosto pasado confirmó la condena a 6 años de prisión al ex secretario de Obras Públicas, José López, por los bolsos con nueve millones de dólares y tenencia de arma de guerra. También ratificó las condenas a los represores Jorge “Tigre” Acosta y Alfredo Astiz, entre otros, en el primer juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) durante la última dictadura militar.

En este marco, la diputada Mariana Zuvic (Coalición Cívica) se refirió a los sobreseimientos que beneficiaron a Cristina Kirchner. Resaltó que hay dos causas de las cuales la vicepresidenta “no podrá zafar”, al hacer referencia a la denominada “Cuadernos”, que aseguró tiene una carga probatoria “más contundente y muestra gráficamente cómo fue el entramado de corrupción y saqueo” y a otra llamada “Vialidad”.

La legisladora aseguró que el sobreseimiento no es más que “una estrategia de dilación” y que “no hay forma de que Cristina Fernández no vaya presa, no hay forma de que no paguen por lo que han hecho. En tiempos históricos, no tiene tiempo. Se le truncó el plan de impunidad”.