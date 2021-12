La Legislatura y las tensiones que se viven en el Frente de Todos y Juntos

Las chances de que Axel Kicillof tuviera aprobado el Presupuesto 2022 antes del recambio legislativo del día 10, si es que alguna vez efectivamente existieron, se evaporaron con enorme rapidez. Ya no se trata del escaso tiempo que existe para que la ley de leyes pase el filtro de la Legislatura cuando todavía quedan preguntas para hacer y discusiones sin saldar. El problema es mayor: la política está cruzada por pulseadas y tensiones y encontrar interlocutores válidos para avanzar con aquella discusión central se ha tornado una quimera.

En el oficialismo se vive una situación muy particular. Si no existe un cambio dramático de último minuto, la suerte del presidente del bloque de Diputados, el camporista Facundo Tignanelli, parece echada. No solo porque el dirigente de La Matanza quedó a un paso de reelegir sino porque, según se comenta en la política bonaerense, en La Cámpora no estarían haciendo esfuerzos notables para interesarse por su suerte legislativa.

Esa particular situación podría estar comenzando a despejar otra incógnita, que es la que tiene como protagonista central al intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares. El alcalde estaba funcionando como una suerte de comodín porque una eventual salida rumbo a un cargo en el Ejecutivo provincial (se habló del ministerio de Trabajo) le hubiera allanado el camino a Tignanelli. Pero en medio de aquel juego de tensiones, ahora parece confirmarse que sería Cascallares quien reemplace al dirigente camporista en la presidencia del bloque de diputados del Frente de Todos.

La oposición también convive con sus propias refriegas, algunas bien ríspidas. Se producen en sintonía con los efectos del cambio de época caracterizado por la notoria ausencia de un líder indiscutido en la Provincia capaz de ordenar a las distintas tribus.

Aun con sus internas a cuestas, el radicalismo exhibe un llamativo orden. Está plenamente confirmado que el presidente del Comité Provincial, Maximiliano Abad, uno de los impulsores de la candidatura de Facundo Manes, seguirá al frente del bloque de diputado de Juntos. Es probable que la UCR reclame la presidencia de comisiones estratégicas habida cuenta de que contará con un abigarrado grupo de legisladores propios.

En el PRO, en cambio, se acumulan tensiones. Hay pujas por todos lados. Jorge Macri en tándem con Daniel Angelici reclaman lo suyo. Un grupo de intendentes busca monopolizar espacios en Diputados y el Senado. A la puja se suman sectores cercanos a Vidal y también tienen candidatos propios Diego Santilli, Cristian Ritondo y Horacio Rodríguez Larreta.

En esos juegos a varias puntas, alcaldes del PRO buscarían avanzar sobre la vicepresidencia de la Cámara de Diputados con Adrián Urreli, un hombre del alcalde de Lanús, Néstor Grindetti. Y en tándem con Santilli y Larreta, pretenden ubicar a Alejandro Rabinovich como presidente del bloque del Senado. Macri y Angelici resisten: quieren como titular del bloque a Cristian Gribaudo, expresidente de Boca. Y si no logran ese espacio, presionan con Daniel Lipovetzky como vice de Diputados.

En el frágil terreno de las compensaciones, ya se habla de que Macri terminaría conservando la presidencia bonaerense del PRO (los cargos se renuevan antes de fin de año) y, acaso, con un sillón en el directorio del Banco Provincia en el revoleo de espacios a la oposición que finalmente otorgará Axel Kicillof.

En medio de esos fragores, al Presupuesto bonaerense lo esperan las vísperas navideñas.