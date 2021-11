Esta semana llegó a mi correo un nuevo ensayo sobre la misión, visión y valores de una empresa. El texto pretendía ser una carta de navegación unívoca para que todos los marineros vean, más allá del horizonte, cual es el destino final. En la columna de hoy quiero repasar los problemas que se presentan cuando esa hoja de ruta, no es lo suficientemente clara.

El panorama digital y la creación de nuevas modalidades de negocio suponen una constante lucha por ocupar un lugar en la mente de los consumidores. Es por eso que ya no es una opción reinventar las propuestas para mantener la rentabilidad. En este sentido, las marcas buscan establecer conexiones con sus audiencias, aunque muchas no tienen claro quienes son o para qué existen. La falta de consistencia y coherencia redunda en un ruido comunicacional que confunde, perturba y aleja aún más a los clientes.

¿Para qué sirve el propósito?

Se trata de un texto, preferentemente breve, de ahí su complejidad. Un párrafo que debe evitar escudarse en frases complejas que recurren al “copy paste” para sorprender con formalidades híbridas. Menos es más, animarse a escribir simple, concreto. Una inspiración que promueva motivación y opere como una norma a respetar. Una guía.

¿Cómo definir el propósito?

Evitando el pensamiento racional, ese que pasa por el tamiz de la vergüenza a todas las ideas, enunciados o preguntas, en apariencia, más “zonzas” porque justamente de ahí, de esas zonceras surgieron las empresas más importantes del mundo. Ahora a escribir.

¿Por qué existe tu empresa, qué viene a resolver? ¿A quién le vende, qué le vende y por qué es distinta? ¿El producto es diferente? ¿Cómo se diferencia de la competencia? ¿Quién es la competencia, qué hace bien y qué hace mal? Quien es tu cliente, cómo, cuándo, en qué tono y por qué medios le vas a hablar? ¿Por qué te van a creer? ¿Te conocen? El propósito, una frase simple, concreta y sin poesía. Algo cortito. Mi nombre es Juan Bautista Blanc y esta colunma habla del marketing “de a pie”. Solo eso, muchas gracias.