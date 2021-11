Se configuró un escenario poselectoral con mayor “horizontalidad” de la prevista

¿Y qué les pareció el discurso del Presidente en el que pidió PASO para 2023?

- No lo escuchamos, estábamos lejos. Pero él por su cargo las puede garantizar, no las tiene que pedir.

La chicanera respuesta de un dirigente camporista acerca del discurso de Alberto Fernández ante la multitud reunida el miércoles en la Plaza de Mayo expresa los límites de la “armonía” que hoy muestra hacia fuera la coalición oficial tras la caída en las elecciones legislativas donde, por ahora, la necesidad de no profundizar la crisis pesa más.

Para la oposición, en tanto, la victoria por un estrecho margen en Provincia y mucho menor de acuerdo a las expectativas que tenía en la capital le dejó un “sabor con gusto a poco” merced a una mirada metropolitana que ya explica los primeros chispazos por la definición de liderazgos. Es que “Juntos” obtuvo a nivel nacional una contundente ventaja de 9 puntos con históricos resultados en distritos como Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos o La Pampa. Histórica además porque nunca había podido vencer por considerable ventaja al peronismo computando todo el territorio nacional.

La semana poselecciones, con todo, no resultó traumática para el Gobierno tal como se especulaba desde hace semanas. Tal vez ese ordenamiento “horizontal” que dejaron los comicios de medio término volvió a cimentar el perfil de “equilibrista” de Alberto Fernández dentro de “Todos”. La “remontada” que dejó al oficialismo 1,3% debajo del frente opositor en Buenos Aires puso de relieve el trabajo “territorial” de los intendentes. Tras el acto por el Día de la Militancia, el jefe de Estado prodigó una “larga cena” en Olivos a los alcaldes de la Primera y Tercera sección electoral, en los que buscará recostarse para intentar mantener su figura lejos de los embates del kirchnerismo habida cuenta que muchos gobernadores, salvo el chaqueño “Coki” Capitanich, quedaron “heridos” por la avanzada opositora en sus distritos. “Hay un segundo tiempo para todos. Larreta tampoco no es más el favorito para liderar”, expresó un funcionario consultado, que confía en que el jefe de Estado podrá nuevamente imponerse como “eje” de la coalición oficial para evitar fugas.

Presupuesto y FMI

En diciembre el Gobierno espera no solo aprobar el Presupuesto sino el “plan plurianual” económico que le exigió el FMI para un ulterior acuerdo. La convocatoria al diálogo político por ahora no avanza: es que, como se vio en el acto del miércoles pasado, a cada gesto de concertación le sigue un “palo” sobre la herencia recibida o sobre la cuestión de fondo para las usinas oficiales: el crédito por US$ 44 mil millones habría sido tomado por la administración de Mauricio Macri para financiar su campaña de reelección en 2019.

Con todo, en el oficialismo esperan avanzar en estos diálogos parlamentarios en diciembre y enero próximos. En el intento de trazar esta nueva agenda, desempolvan proyectos como el de electromovilidad -que fomenta la construcción de autos con baterías de litio-, el de producción hidrocarburífera o el de “Compre argentino”, devenidos del debate del Consejo Económico y Social. El organismo que dirige el enigmático Gustavo Beliz se reunió el jueves y también aspira a validar el plan que requiere el Fondo.

Contiene a los dirigentes de CGT que reclamaron mayor protagonismo a Fernández, pero también a empresarios como Marcelo Fernández, de CGERA (Confederación Empresaria), una entidad aliada del oficialismo. El Ejecutivo admitió, con todo, uno de los problemas del mercado laboral: no consigue empleados calificados –como engrapadores- para su fábrica de cierres, por lo que pidió programas de capacitación.

El Gobierno quiere multiplicar estas capacitaciones con los beneficiarios de planes sociales. Pero la idea no convence a los jefes de los movimientos sociales que pretenden una solución surgida de la propia economía popular. Es en estas controversias en las que también descansa la coalición gubernamental.

La principal preocupación, con todo, es la inflación. No hay uniformidad de criterios en cómo combatir este fenómeno. Apuestan a que el plan que llevará al Congreso el ministro Martín Guzmán (Economía), logre destrabar un entendimiento con el FMI y tranquilizar a los mercados. Pero una cosa es la cuestión cambiaria y otra, el alza general de precios.

El Ejecutivo aquí está en otra encerrona: no puede pedir “prudencia” a los gremios en las próximas paritarias luego del fracaso del acuerdo social de febrero pasado que parió la fenecida pauta salarial del 30 por ciento. “Tampoco sirve andar poniendo plata. Como peronistas, no podemos perder la batalla cultural convalidando un 50 por ciento inflación anual”, reflexiona el funcionario consultado.

Los dilemas de la oposición

La coalición “Juntos” durante días se enfrascó en desarticular el relato gubernamental del “ganamos perdiendo” y no pareció poner foco en este fenómeno que marcará a fuego los últimos dos años de mandato de Fernández. Es que sin un crecimiento sostenido del salario real, las chances de “Todos” en 2023 podrían naufragar. Tal como le sucedió a Mauricio Macri. Al expresidente se lo vio incómodo en el búnker de Costa Salguero. Junto a Patricia Bullrich es partidario de endurecer el discurso contra el Gobierno, desechar “la Moncloa” vernácula que ofreció esa misma noche el jefe de Estado y tratar de seducir a los votantes que se fueron “por derecha” hacia las huestes de Javier Milei, en CABA, y de José Luis Espert, en territorio bonaerense.

Pero esa visión no es compartida por Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal –que respondió en modo zen la crítica de Bullrich por no haber llegado al 50 por ciento de los votos en la capital- ni por los radicales, que vienen ganando protagonismo en la coalición. No avalan, por caso, el discurso de “mano dura” que propalan los referentes libertarios. Larreta por estas horas sufre un caso de “gatillo fácil” como lo es el asesinato del joven Lucas González por parte de una patrulla de la Policía porteña.

La Mesa de Juntos por el Cambio reunida al otro día de la elección no pareció atenuar estas disputas internas. Sí hubo coincidencias en condicionar el llamado al diálogo de la Casa Rosada y que el Congreso, de ahora en más, tendrá más poder. También hubo un fuerte mensaje en revalidar el valor del triunfo electoral de hace una semana: “Ganamos, ganando”, bromeó Bullrich, que se atribuye parte del triunfo de los candidatos del interior habida cuenta de su extensa recorrida proselitista a lo ancho del territorio nacional.

Mientras, el radicalismo, con candidatos como Facundo Manes, sigue avisando que protagonizará la definición de candidaturas en 2023. Pero también valida su extensión territorial que le permitió asegurar las victorias en distritos como Jujuy, Santa Fe, La Pampa o Mendoza.

Pese a las diferencias y pujas de posicionamientos, hay coincidencia en la necesidad de dirimir candidaturas con las PASO. Esa misma herramienta electoral que ahora enarboló el Presidente en un mensaje directo al “dedo” de Cristina Kirchner, ese mismo que lo ungió como postulante hace dos años y medio. Mientras, el silencio de la Vicepresidenta hace ruido y condiciona las próximas jugadas tanto del oficialismo como de la oposición.