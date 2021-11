Virginie Helias: ¿Es posible planificar a 20 años?

- Usted es la creadora de este papel en P&G, ¿cómo consiguió convencer a su dirección de la necesidad de abrir un departamento entero?

- Hace más de 10 años, tuve un momento "¡Ajá!" mientras estaba sentada en mi mesa. Era el año 2005 y yo dirigía el marketing y la innovación de Ariel, una de las mayores marcas de Procter & Gamble, en Europa Occidental. Ya había pasado dos décadas recibiendo una clase magistral de construcción de marcas al trabajar en varias carteras de P&G en todo el mundo. Había visto de primera mano el poder de las marcas para concienciar, provocar conversaciones y permitir un cambio de comportamiento.

Ese momento de "¡Ajá!" comenzó al ver la película de Al Gore, Una verdad incómoda, y darme cuenta de la gravedad del calentamiento global. Al mismo tiempo, para evitar que mi marca perdiera cuota de mercado y relevancia, desarrollé la iniciativa Ariel "Cool Clean" o "Turn to 30", que animaba a los consumidores a lavar la ropa con agua fría.

Aunque esta campaña tuvo mucho éxito y aumentó la cuota de mercado, hice un descubrimiento que cambiaría para siempre mi vocación personal y profesional. Me enteré de que el 80% de la huella de carbono de un detergente estaba relacionada con la temperatura del ciclo de lavado.

De repente, ¡hice clic! Me di cuenta de que es posible hacer crecer tu negocio y reducir su huella al mismo tiempo. El éxito y la sostenibilidad no son enemigos, sino aliados. Hoy, en P&G, lo llamamos "ser una fuerza para el bien" y "una fuerza para el crecimiento".

Unos años más tarde, decidí hacer de la sostenibilidad mi trabajo y una parte integral de cómo innovamos, construimos nuestras marcas y dirigimos el negocio. Le propuse la idea a nuestro director general, que la aceptó, y a partir de ahí me convertí en el primer director de sostenibilidad de P&G.

Durante la última década, mi misión ha sido integrar la sostenibilidad en nuestra forma de hacer las cosas. Elegimos "incorporarla, no atornillarla" en todas las prácticas empresariales, la innovación, la construcción de la marca y, en realidad, en la cultura de la empresa. Tenemos la responsabilidad de ser una fuerza para el bien de la sociedad y el medio ambiente, a la vez que somos una fuerza para el crecimiento del negocio. Hacer ambas cosas lo hace sostenible.

- P&G será una empresa 100% sostenible en...?

- Contamos con un marco denominado Ambición 2030 que guía nuestros esfuerzos para abordar dos de los retos medioambientales más acuciantes del mundo -los recursos finitos y el consumo creciente- y hemos centrado nuestros ambiciosos objetivos en cuatro áreas específicas: marcas, cadena de suministro, sociedad y empleados. Estos objetivos son los siguientes

Marcas: Las 20 marcas líderes de P&G -incluyendo Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze, Head & Shoulders, Pantene, Pampers y Tide- permitirán e inspirarán el consumo responsable a través de envases 100% reciclables o reutilizables, lanzando más innovaciones sostenibles y creando confianza a través de la transparencia y compartiendo nuestra ciencia de seguridad.

Cadena de suministro: Las fábricas de P&G reducirán a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero y comprarán suficiente electricidad renovable para alimentar el 100% de nuestras plantas. La empresa también obtendrá al menos 5.000 millones de litros de agua de fuentes circulares.

Sociedad: P&G continuará creando asociaciones transformadoras que permitan a las personas, al planeta y a nuestro negocio prosperar, incluyendo aquellas que frenen el flujo de plástico en los océanos del mundo, protejan y mejoren los bosques y protejan el agua en las cuencas prioritarias de todo el mundo.

Empleados: P&G involucrará, equipará y recompensará a sus empleados para que incorporen el pensamiento y las prácticas de sostenibilidad a su trabajo diario. Premiaremos los avances e integraremos el reconocimiento en las evaluaciones de rendimiento.

Sobre la base de nuestra estrategia Ambición 2030, recientemente anunciamos un nuevo objetivo para lograr cero emisiones netas de gases de efecto invernadero en todas nuestras operaciones y cadena de suministro, desde la materia prima hasta el minorista, para 2040, así como objetivos intermedios para 2030 para lograr un progreso significativo en esta década.

- ¿Son alcanzables los Objetivos de Desarrollo Sostenible o son sólo una luz de guía?

- La acción colectiva es esencial para hacer frente a los retos más acuciantes del mundo. Para avanzar hacia estos objetivos, aprovecharemos las soluciones existentes y buscaremos otras nuevas y transformadoras que no están disponibles en el mercado actualmente. Esto requerirá la colaboración de los sectores privado, no lucrativo y público, y la participación de todos los aspectos de nuestro negocio.

Por ejemplo, sabemos que el hogar medio del mundo desarrollado es muy ineficiente, ya que utiliza hasta 500 litros de agua por persona cada día. Ducharse, lavar la ropa, cocinar y fregar los platos en el hogar utilizan el 10% del suministro de agua del planeta. P&G lidera la Coalición 50L Home para reunir a los socios de toda la cadena de valor del agua doméstica, con el objetivo de reinventar el futuro del consumo de agua en nuestros hogares haciendo que 50 litros de agua parezcan 500 litros.

Al ayudar a la gente a reducir el uso de agua caliente sin tener que hacer concesiones, la Coalición está creando hogares más eficientes que pueden usar 10 veces menos agua que la mayoría de los que usan hoy en día. Este esfuerzo no sólo pretende ahorrar agua, sino también la energía utilizada en el hogar. Tanto si se trata de crear el hogar del futuro que ahorre energía y agua, como de aprovechar el poder de nuestras marcas para beneficiar a las personas y al planeta, creemos que no hay acción demasiado pequeña ni visión demasiado grande, ya que todos trabajamos juntos para preservar nuestro hogar compartido para las generaciones venideras.

(*) Este artículo fue publicado originalmente en UN Today.