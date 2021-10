Al ministro de Economía se lo devoró la política

El escenario que estamos transitando nos llena de angustia porque no podemos saber lo que va a pasar mañana y eso, amigo lector, es lo peor que nos puede pasar, no poder saber qué nos depara el futuro, situación que nos predispone mal y nos paraliza. Es que no tomar decisiones hacia el futuro complica a la economía, porque no se toman decisiones en el momento oportuno y se dejan de implementar planes de desarrollo hasta ver qué pasa.

El ministro, por lo menos en mi opinión, inició su gestión con buenos augurios. Y aunque tenía a la pandemia a la vuelta de la esquina, dispuso algunas medidas que apuntaban a promover el crecimiento de la economía y ajustar las cuentas del Estado, pero ni bien comenzó este proceso comenzaron los problemas, de distintos sectores de su propio Gobierno, que iniciaron una campaña para que las medidas económicas que se tomaban tuvieran como destino mejorar el poder adquisitivo de los más pobres, sin saber que para lograr eso se debe como prioridad generar trabajo, incentivar las exportaciones, mantener un tipo de cambio estable , atacar las causas de la inflación endémica que tiene la Argentina, etc.

Lamentablemente, la política una vez más derrotó a la economía por goleada y aquí están las consecuencias. Y ahora yo me pregunto: ¿Continuará el ministro Guzmán después de las elecciones que se aproximan? Mi opinión es que será muy difícil su continuidad ya que será tironeado de los distintos sectores para tomar decisiones con las que no va a estar de acuerdo en un alto porcentaje y su formación económica no se lo permitirá. A esta altura inclusive pienso que algunas de las decisiones tomadas recientemente no están en su manual de economía y en su formación académica aprendida en EEUU.

Ahora me pregunto hacia dónde iremos después de las elecciones, cuando es probable que el Gobierno quede más debilitado, con un horizonte de dos años más de mandato, por lo que será muy difícil el camino a transitar y a esta altura espero también que la oposición al Gobierno esté a la altura de las circunstancias y tome posiciones de consensuar cuatro o cinco políticas básicas para ayudar a finalizar este Gobierno sin que la mayoría de los argentinos continuemos sufriendo el deterioro de nuestra calidad de vida.

Podremos pensar que, de una vez por todas, la economía pueda lograr superar a la política y ver entonces si la aplicación de medidas que apunten al crecimiento, al ajuste del déficit fiscal y a la reducción progresiva de la inflación puedan lograrse. Creo que esto va a ser muy difícil y lo más probable es que si Guzmán renuncia, el gobierno lo hará responsable de todos los males que hoy nos invaden ¿Será realmente así o la política no quiere hacerse cargo de la parte que le corresponde?

Aldo García López

DNI 4974484