Retomando el análisis sobre los sucesos políticos pre-electorales, no puedo dejar de sentir cierta incomodidad cuando veo y escucho a algunos candidatos que, en su oratoria riñen con el mensaje. En la columna de hoy, oratoria política, la diferencia entre emitir y comunicar.

Ya sea en los debates o en las entrevistas personales, se los percibe apurados, como quien quiere evitar errores y para eso “le meten” de corrido sin repetir y sin soplar. Tienen un manual, un orden (o una orden) y casi de memoria avanzan sobre sus enunciados olvidando que del otro lado hay personas que deben comprender lo que se dice y por sobre todas las cosas creer en eso.

Repasemos, el acto de “comunicar” no solo implica el lanzamiento de las palabras sino una serie de variables que deberían tener en cuenta. Considerando el acto “verbal” puedo mencionar la claridad y sencillez, es decir evitar tecnisismos, frases hechas y oraciones largas. Así mismo, no ser redundantes, procurando dinamismo y positivismo. La interpretación es una experiencia que debe ser grata y para eso se suma la cuestión “no verbal”.

El cuerpo, la mirada, la postura, los gestos y hasta la vestimenta son importantes para acompañar el relato (palabra que hoy tiene connotaciones negativas). Muchos políticos bajan la cabeza, como en el recordado programa de Silvio, “Feliz domingo para todos” y cumplen con la “prenda” de decir lo que tienen que decir, lo que está alineado al movimiento político o contexto electoral.

Como consejo, podría decirles a aquellos que se identifican con este diagnóstico que tomen clases de teatro, promuevan su histrionismo, levanten la mirada, hagan una pausa y ensayen frente al espejo. Que eviten el seño fruncido e interactúen con el receptor. La comunicación es una puesta en escena, no se trata de impostar sino de representar una historia para que los demás puedan interesarse, escuchar y posteriormente, quizá…creer en el mensaje. Sin repetir y sin soplar ¿Qué propone tu partido?