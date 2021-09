¡Milagro necesario...!

-MARTA CASANUEVA

-EJERCI LA DOCENCIA DURANTE TREINTA AÑOS

-ME JUBILE HACE TREINTA Y CUATRO AÑOS

-TENGO NOVENTA Y TRES AÑOS

¿Qué te parece la ficha cronológica?

- Me preguntas si siempre quise ser maestra, si esa fue mi vocación.

Jamás, jamás soñé con otra cosa. Ser maestra para mí era lo máximo.

Chiquita, de muy pocos años, mi juego preferido era "jugar a la maestra"...escribía con tiza hasta en los postigos de madera, que entonces tenían las ventanas.

Escuela primaria, moño enorme en la cabeza, delantal almidonado y zapatos Carlitos brillando como espejos...cartera bamboleando lápices y cuadernos...y mil sueños! ¡Yo iba a aprender a ser maestra!

Secundario, plena adolescencia...conjugando el verbo amar en todos los tiempos.

Y soñar...soñar...con ser maestra.

Me recibí en 1944. "Allá lejos y hace tiempo"

Una palabra enorme felicidad

Y un corazón a puro redoble

Comencé a cumplir mis sueños, en la Escuela No. 1 de Tordillo...¡Los montes de Tordillo!

¡experiencia brevísima!

Cuando me presenté al Inspector, sin mucho rodeo me dijo:

!Pero Usted no se va a quedar por mucho tiempo¡ ¡No es zona, para alguien tan joven¡

!Yo como si nada¡ !Me sentía Sarmiento¡

El estreno no fue muy halagueño.

"Los chicos aquí aprenden muy poco, son muy desnutridos." La bienvenida de la Dire ¡Más de 70 años atrás¡

Trajinar de papeles...idas y venidas, y yo figuraba como que no me había hecho cargo del puesto.

Dormí una larga"siesta". Dolor, decepción, a la espera de una resolución.

Año 1957 llegó mi nombramiento para la Escuela Rural No. 13. Maravilloso ¡¡Lloré mil veces de emoción...se cumplía un sueño!!

Después, escuela rural No. 5 (Campo Camicia) felicísimos 12 años...un tramo con sulky con un caballito apoltronado y miedoso...y nada ¡¡¡maestra¡¡¡

Daba clases en un pasillo, y luego en una prefabricada...Raconto de vivencias. Zarandeo de emociones

Tibieza que me hace destejer días y días... y en otro salto ¡a la ciudad! Escuela No. 1 Catalina Larrart de Estrugamou"

Diecisiete años de asombros repetidos. Tibieza en el alma, y seguir burbujeando sueños.

- ¿Alguna anécdota especial? ¿Algún recuerdo más intenso ?

- En treinta años...una vida...la siembra hermosa de cada día...

Un recuerdo especialísimo...Ternura, emoción, ¡y hasta un gran susto!

La Dirección de Cultura nos regaló, ¡qué regalo !un viaje a Buenos Aires .La frutillita era nada menos que la visita a la Casa de Gobierno.

¡Seríamos recibidos por el Dr. Presidente Illía!

Alboroto de chicos...sorpresas...y el Dr. Illía saludando a uno por uno...lleno de esa bondad que trasmitía todo él...un pregunterío lleno de inocencia, que él respondía con una sonrisa...

El Dr. Illía, el Sr Presidente explica a los chicos la historia de ese sillón, con tanta historia.

Tal vez algunos de ustedes, llegue a ocuparlo. Ya ahí nomás los invitó para que lo"probaran"

Jorgito, primer grado, muy resuelto y risueño allá fue. Aplausos, risas, gritos, felicitaciones...y enorme susto!

¡Jorgito perdió el habla!

Tan grande la emoción y por un rato, ¡no pudo articular palabra!

Una jornada a puro corazón

Otros recuerdos...¡miles! Gotitas de amor, revoloteando el alma

Escuela No. 1. Reportaje al Dr. René Favaloro.

Nos recibió en el Sanatorio Junín.

Sábado 21 de octubre de 1972.

Muy emocionado y con llanto que no pudo retener dijo que,"era el primer reportaje que le hacían tan pequeños periodistas..." (6to. grado)

!Un argentino que nos enorgullece¡

Una entrevista para guardar pegadita al corazón.

Un mini ping pong, para terminar

ENSEÑANZA ACTUAL

Deja muchísimo que desear

Más capacitación docente

El maestro debe ser un enamorado, un apasionado de su tarea, y ejemplo en todo

Enseñar a pensar. Abrir cerebros

QUE ES LA EDUCACIÓN

Pilar, columna vertebral de un país

LA TECNOLOGÍA

Maravillosa, progreso. Pero el niño no puede estar frente a una máquina, necesita a su maestra. Esa maestra que con su saber, sus gestos, a veces con solo su mirada, le está dando esa lección de vida

LENGUAJE INCLUSIVO

Doloroso

Desvirtúa nuestra lengua

"Lengua de mis abuelos

lenguamía...

Nada iguala tu música sonora...

Algo más ?

Sí....Dar gracias a Dios, ¡por ser maestra!

MARTA V. CASANUEVA