Juninenses, demos el paso, pero no en falso

Leyendo una reciente nota periodística, en la cual Juan Pablo Itoiz y Cristina Cavallo llaman a los juninenses a “dar el paso”, me quedo reflexionando cuando Cavallo dice “venimos” a ponerle un freno a esta decadencia, a esta crisis profunda de valores. En mis pensamientos repaso los períodos en los que ella ha participado institucionalmente ejerciendo cargos políticos. Encuentro que, al menos durante tres décadas, la señora Cavallo actuó sin interrupciones como funcionaria pública, elegida como concejal o bien ocupando espacios ejecutivos, y el silogismo me conduce a preguntarme si es genuina su insistencia en ser artífice de nuestro destino.



Entiendo claramente el entusiasmo que despierta en la gente una propuesta enfática en la educación y el trabajo, y los propósitos de un hombre como Manes que, desde su lugar, se lanza a la política para hablarles a los argentinos de valores y de decadencia. Comprendo su discurso y no descarto sus buenas intenciones.



Pero en mi razonamiento no aparecen más que preguntas. ¿No estarán sus votantes dando un paso en falso? Porque en la conformación de la lista a nivel local encuentro candidatos como Cristina Cavallo y Juan Pablo Itoiz que llevan casi una vida haciendo de funcionarios. Entonces, me afloran más dudas. ¿No sentirán haber fracasado? ¿Les quedan aún ganas de seguir participando? ¿No será que detrás de un candidato que se perfila creíble se ocultan vividores de la política?

Juninenses, no demos un paso en falso. Si usted es un votante de Manes piense que la tijera corta por lo sano.

(*) Secretario General

de la UCR de Junín.