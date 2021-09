Hay un momento en la vida en la que nos sentimos jugadores de fútbol, motivados por la juventud o alguna condición, la ilusión perdura años, meses o días. Un buen partido, una palmada en el pecho y de nuevo a la realidad. El amateurismo es el que nos acompaña durante el resto de nuestras vidas. Un camino de potreros rústicos que, con la relevancia de la imagen y a pesar de la edad, se está emprolijando. En la columna de hoy, Liga de Campeones: la incidencia de la imagen en el fútbol amateur.

Para muchos, la imagen es sinónimo de un maquillaje banal, superficial y accesorio. Concepto que está lejos de dar en el blanco y por eso utilizo como ejemplo lo que sucede con algunos campeonatos de nuestra ciudad. Una cadena virtuosa digna de ser destacada.

De pronto la panza nos molesta y el pique corto ya no rinde. Nos preocupamos, mejoramos la indumentaria y ojo que las canchas están muy bien. Coberturas fotográficas y audiovisuales, perfiles de redes sociales con crónicas de los partidos y ya nos sentimos parte de un plantel profesional. Entrenamos en la semana, recibimos charlas de entretiempo y nos cuidamos en las comidas. Una reactivación que impacta positivamente en nuestra salud porque ahora si tenemos un motivo para estar bien: el fútbol.

Traumatólogos, kinesiólogos, clubes que recuperan movimiento y “profes” están “de para bienes”. Choris, cervecita y la cantina del club tiene un rebusque para juntar unos mangos. Césped cortito donde antes había abandono y la imagen va cobrando forma, contagiando positivamente, elevando la vara. “Ojo que se puso lindo el campeonato”. El descuido se siente incómodo y perfila hacia la profesionalización. Nos sentimos futbolistas, estirando así la ilusión que para la gran mayoría fue solo una emoción fugaz.

La imagen es eso, el contagio que genera el espejo de no sentirse parte de algo que busca mejorar. Desde lo que se percibe en la superficie pero con incidencia directa sobre el fondo de la cuestión y eso están haciendo los chicos. Los que organizan en el Club Banco Junín, los del Senior de la liga y cada uno de los que le pone amor a la organización y nos hacen creer que somos lo que siempre quisimos ser, campeones. Dale dale con el look, vamos bien, cuidemos la imagen porque a veces y refutando a Sprite, la imagen es todo.